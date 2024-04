Nedēļas nogales pasākumi Ogres novadā

9. decembris

Izrāde SPĒLMANS Suntažos - plkst. 12:00 Suntažu kultūras namā Suntažu teātra "Sauja" izrāde "Spēlmans" pēc Raiņa lugas "Spēlēju dancoju" motīviem.

Lielā Ziemassvētku labdarības izsole Ķegumā - plkst.12.00 Ķeguma Tautas namā Starptautiskais Soroptimistu klubs aicina uz Lielo Ziemassvētku labdarības izsoli.

Senioru deju kolektīvu koncerts SVEČU BALLE Ikšķilē- plkst.12:00 Ikšķiles tautas namā, Senioru deju kolektīvu koncerts “Sveču balle”.

Koncerts “Visas UPES” Tīnūžos - plkst. 14.00 Tīnūžu Tautas namā koncertā “Visas UPES” sadancos visi Tīnūžu tautas nama deju kolektīvi.

Koncerts MAZU BRĪDI PIRMS Ogresgalā - plkst. 16.00 Ogres novada vokālo ansambļu Ziemassvētku koncerts Ogresgala Tautas nama Lielajā zālē.

Koncerts KADIĶĪŠA IELOKĀ 2023 Ķegumā- plkst. 18.00 Ķeguma vidusskolā uz koncertu aicina VPDK “Kadiķis”.

Koncerts SASPĒLĒSIM? Taurupē - plkst. 18.00 Taurupes tautas namā tradicionālo instrumentu spēles kursu dalībnieku koncerts.

Izrāde PIFA ZIEMASSVĒTKI Ogrē - plkst. 19.00 ONKC Lielajā zālē muzikāla Ziemassvētku izrāde “Pifa Ziemassvētki”, kuras laikā skatītāji uzzinās, kā gada skaistākajiem svētkiem gatavojas Pifs, Herkuless, krustmāte Agate, krusttētiņš Tontons, Dudū un Pele.

10. decembris

Svētku dievkalpojums un koncerts Ikšķilē - plkst. 10.00. Ikšķiles Ev. Luteriskā Sv. Meinarda baznīcā dievkalpojums un plkst.11.30 Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas skolēnu koncerts.

Ziemassvētku sapņu namiņš Ikšķilē - no plkst. 11.00 līdz 15.00 Ikšķiles Tautas namā Ziemassvētku sapņu namiņš - radošās darbnīcas, Ziemassvētku pasts, viesi un Laimes lācis, rotaļas un foto stūrītis!

Izrāde TRAKĀS ARESTANTES un radošā darbnīca Meņģelē - Meņģeles Tautas namā plkst. 12.00 Lielvārdes pensionāru biedrības senioru teātris “Paši” izrāde “Trakās arestantes”, savukārt plkst. 13.00 radošā nodarbība – ziepju gatavošana meistares Daces Meieres vadībā.

DĀVANU SAIŅOŠANAS MEISTARKLASE Ogresgalā - no plkst. 12.00 līdz 14.00 Ogresgala Tautas nama Mazajā zālē Dāvanu saiņošanas meistarklase ar Diniju Pūgu.

Otrās Adventes koncerts Suntažos - plkst. 15.30 Otrās Adventes koncerts Suntažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kurā piedalās jauktais koris “Suntaži” un Ogres novada Kultūras centra vokālā studija “Svilpastes”.

Pūtēju orķestra MADLIENA koncerts Madlienā - plkst. 16.00 Madlienas baznīcā uz Ziemassvētku koncertu aicina pūtēju orķestris “Madliena”.

Izrāde RĪTDIENA IR TĀLU Ogrē - plkst. 17.00 Ogres teātra izrāde “Rītdiena ir tālu”. Vai tas ir viegli – sākt dzīvi no pilnīgi jaunas lappuses? Aizmirst visus prāta apsvērumus un ļaut vaļu savām jūtām, pārstāt domāt par to, ko teiks citi, un darīt to, ko gribi pats?

Iedegsim Svētku egli Lauberē - plkst. 17.00 Lauberes kultūras namā pasākumā “Iedegsim Svētku egli Lauberē” piedalīsies BDK “Bitītes”, JDK “Spiets”, VPDK, Bērnu vokālais ansamblis.

