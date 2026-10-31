Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 9 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki

No 22. līdz 28. oktobrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Toms, Līga, Miķelis, Melānija Railija, Aija, Noa, Lūkass, Miervaldis, Kristofers.
No 22. līdz 28. oktobrim mūžībā devušies:
Ciemupē
Lienīte Leitāne (1980)
Ikšķilē
Dzidra Eriksone (1930)
Eduards Vuškāns (1946)
Lēdmanē
Vadims Jeršovs (1947)
Lielvārdē
Jānis Dilāns (1951)
Jeļena Januševiča (1970)
Madlienā
Zenta Dainvija Kārkliņa (1947)
Ogrē
Valerijs Ščogoļevs (1959)
Andris Šļahota (1962)
Suntažos
Egons Franks (1952)
Taurupē
Kārlis Bērziņš (1942)
Tīnūžos
Modris Korčagins (1979)