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Sestdiena, 31. oktobris, 2026 08:00

Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 9 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki

OgreNet/OVV
Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 9 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki
Foto: pexels.com
Sestdiena, 31. oktobris, 2026 08:00

Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 9 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki

OgreNet/OVV

No 22. līdz 28. oktobrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 9 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 12 novadnieki.

No 22. līdz 28. oktobrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Toms, Līga, Miķelis, Melānija Railija, Aija, Noa, Lūkass, Miervaldis, Kristofers.

No 22. līdz 28. oktobrim mūžībā devušies:

Ciemupē

Lienīte Leitāne (1980)

Ikšķilē

Dzidra Eriksone (1930)

Eduards Vuškāns (1946)

Lēdmanē

Vadims Jeršovs (1947)

Lielvārdē

Jānis Dilāns (1951)

Jeļena Januševiča (1970)

Madlienā

Zenta Dainvija Kārkliņa (1947)

Ogrē

Valerijs Ščogoļevs (1959)

Andris Šļahota (1962)

Suntažos

Egons Franks (1952)

Taurupē

Kārlis Bērziņš (1942)

Tīnūžos

Modris Korčagins (1979)

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