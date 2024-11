Nedēļas vidū laika apstākļi uzlabosies

Nedēļas sākumā laiks vēl saglabāsies vējains, īpaši naktī uz pirmdienu, 4.novembri, kad ziemeļrietumu, ziemeļu vējš līča piekrastē brāzmās sasniegs 25 metrus sekundē, bet no nedēļas vidus, pastiprinoties anticiklonam, vējš pierims, nokrišņi mitēsies, kā arī reģionā ieplūdīs siltāka gaisa masa, tādēļ atsevišķos rajonos gaisa temperatūra var sasniegt arī +12 grādus.

Naktī uz pirmdienu, 4.novembri, daudzviet, bet dienā vairs tikai vietām gaidāms lietus, taču austrumos gaidāms slapjš sniegs un sniegs. Pirmdien pūtīs mēreni līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, naktī brāzmās sasniedzot 17-22 metrus sekundē, bet līča piekrastē - 25 metrus sekundē. Tomēr dienā, līdz ar ciklona pakāpenisku atkāpšanos, vējš pierims.

Otrdien, 5.novembrī, vējš pūtīs vairs tikai lēni līdz mēreni, vien piekrastes rajonos tas vēl saglabāsies stiprāks un brāzmains. Otrdien nokrišņi gaidāmi tikai valsts austrumu daļā. Naktīs gaiss atdzisīs līdz -2…+4 grādiem, taču piekrastē, kā ierasts, būs par dažiem grādiem siltāk, sasniedzot +4…+8 grādus. Dienās gaiss iesils līdz +6…+10 grādiem, vien otrdien valsts austrumu daļā termometra stabiņš nepārsniegs +3…+5 grādu atzīmi.

No nedēļās vidus uz dienvidiem, dienvidrietumiem no Latvijas pastiprināsies plašs anticiklons, kas, pēc šī brīža prognozēm, saglabās ietekmi līdz nedēļas beigām. Tas nozīmē, ka laiks kļūs sauss un mierīgs, turklāt Latvijā ieplūdīs arī siltāka gaisa masa, tādēļ naktīs sals vairs nebūs gaidāms un arī dienas būs salīdzinoši siltas. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses.

Diennakts gaišajās stundās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8…+12 grādiem, bet naktīs nepazemināsies zemāk par +4°, vien nakts uz piektdienu, 8.novembri, būs nedaudz aukstāka.

Kopumā gaisa temperatūra saglabāsies virs novembra sākuma klimatiskās normas.