"Neste Latvija" DUS dīzeļdegvielas cena 30. martā bija 2,117 eiro par litru, bet otrdien cena ir pieaugusi par vienu centu - līdz 2,127 eiro par litru.
Savukārt degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" DUS dīzeļdegvielas vidējā cena pirmdien, 30. martā, bija 2,134 eiro par litru, bet otrdien cena arī pieaugusi par vienu centu - līdz 2,144 eiro par litru.
Vienlaikus turpina pieaugt arī 95. markas benzīna cenas. Tostarp "Circle K Latvia" DUS benzīna cena ir palielināta no 1,764 eiro par litru 30. martā līdz 1,854 eiro par litru otrdien, bet "Neste Latvija" DUS benzīna cena ir palielināta no 1,747 eiro par litru 30. martā līdz 1,837 eiro par litru otrdien.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums ir jāsalīdzina ar 30. martu, jo 31. martā degvielas tirgotāji rīkoja akcijas, pēc kuru noslēguma cenas atkal atgriezās sākotnējā līmenī.
Tāpat vēstīts, ka 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Tomēr degvielas tirgotāji aģentūrai LETA norādīja, ka akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. aprīļa sāk izvest no akcīzes preču noliktavām uz degvielas uzpildes stacijām.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Tāpat degvielas tirgotāji ir pauduši, ka nesaredz kompromisa variantu attiecībā uz iecerēto solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
"Nedomāju, ka te var rast kompromisu. Šādu regulējumu neatbalstām konceptuāli, jo tas ir balstīts politiskos motīvos - ar šo "makšķerēt" vēlētāju balsis gaidāmajās velēšanās," aģentūrai LETA sacīja Ligere.
Viņa arī pauda, ka degvielas tirgotāji konceptuāli neatbalsta Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto likumprojektu par solidaritātes maksājumu, jo tas degvielas tirgotāju ieskatā ir pretrunā ar brīvā tirgus principiem, kā arī iezīmējas zināmi riski atbilstībai Satversmei. "Te nav stāsts par virspeļņas nodokli, tā ir tīra cenu regulēšana. Tā ir politiska iniciatīva priekšvēlēšanu gaisotnē. Degvielas tirgotāji tam nesaskata ekonomisku pamatojumu un tam nav arī ekonomiska izvērtējuma," sacīja Ligere.
Viņa skaidroja, ka likumprojekts paredz faktiski mēģināt regulēt cenu, kuras lielākās komponentes degvielas tirgotāji nevar ietekmēt, jo 93% cenas veido iepirkuma cena un nodokļi, bet 7% ir tā daļa, ar kuru tirgotājs var operēt.