"Negribas to darītāju nosaukt par cūku" – vietējie pikti par Pārogres mežā redzēto

"Negribas to darītāju nosaukt par cūku" – vietējie pikti par Pārogres mežā redzēto
Ogres novada iedzīvotāju uzmanību pievērsis "Facebook" grupā “Ogre City 2.0” publicēts ieraksts – meža teritorijā Pārogrē, netālu no Strēlnieku prospekta, kāds izgāzis būvgružus. Interesanti, ka diskusijā ātri vien iesaistījusies persona, kas par notikušo ir lietas kursā.


Ieraksta autore Ineta norāda, ka vēl iepriekšējā dienā konkrētajā vietā nekas neesot atradies, taču jau nākamajā rītā mežā parādījusies ievērojama smilšu, betona un ķieģeļu kaudze. 

“Negribas to darītāju nosaukt par cūku, jo tas būtu apvainojums dzīvniekiem,” raksta autore, paužot sašutumu par notikušo.

Komentāros iedzīvotāji neslēpj emocijas – situācija tiek dēvēta par nepieņemamu. Vienlaikus izskan arī pieņēmumi par iespējamo būvgružu izcelsmi, norādot, ka tie varētu būt radušies, nojaucot vecu ēku vai garāžu.

Diskusijā iesaistās arī persona, kura apgalvo, ka zina notikuma vietu un sola, ka tuvāko dienu laikā būvgruži tikšot likvidēti. Tomēr tas raisījis papildu jautājumus – iedzīvotāji vēlas saprast, kādēļ vispār radusies nepieciešamība izgāzt atkritumus mežā, nevis nogādāt tos legālā utilizācijas vietā.

Tāpat tiek paustas bažas, ka šāda rīcība var radīt kaitējumu videi, kā arī apgrūtināt ikdienas pārvietošanos pa meža ceļiem. Kāds komentētājs ironiski piebilst, ka šāda rīcība grauj sabiedrības iniciatīvas, piemēram, Lielās talkas ideju, kuras mērķis ir sakopt vidi, nevis cīnīties ar jauniem piesārņotājiem.

Pašlaik atliek cerēt, ka solījumi par būvgružu savākšanu tiks izpildīti un teritorija drīzumā atgūs savu sākotnējo izskatu.

