Varētu likties, ka koka mēbeles būtu vienkārši sadedzināt ugunskurā vai izmantot, kā krāsns kurināmo, aizstājot malku, tomēr jāatceras, ka mēbeles tiek apstrādātas ar dažādām lakām, krāsām un citām vielām, kas sadegot kaitē gan cilvēku un dzīvnieku veselībai, gan apkārtējai videi. No kokskaidu plātnēm ražotas mēbeles satur daudz līmes un sveķu.
Būtiski saprast, ka atkritumu dedzināšana krāsnī vai ugunskurā ir kaitīga jebkurā daudzumā. Zemā temperatūrā atkritumu sadegšana nenotiek pilnīgi, tā rezultātā rodas dažādi degšanas starpprodukti, kas piesārņo vidi. Redzamiem atkritumiem sadegot, tie pārvēršas citos – neredzamos, bet daudz bīstamākos atkritumos, kas slēpti negatīvi ietekmē veselību. Kaitīgie ķīmiskie savienojumi nonāk elpceļos un agrāk vai vēlāk ar nokrišņiem arī augsnē, uz kokiem, krūmiem un zālājiem.
Lai gan degšanas produktu kaitīgās sekas izpaužas pietiekami lēni, lai tās tieši saistītu ar dūmiem – tas nemazina dedzināšanas kaitīgumu. Viena no draudīgākajām un pazīstamākajām vielām, ko rada nepilnīga sadegšana, ir dioksīns. Tas gaisā nenoārdās, bet uzkrājas dabā un dzīvajos organismos. Dioksīns izraisa dažādas saslimšanas – veicina ļaundabīgo audzēju rašanos, alerģiju veidošanos, kā arī bojā endokrīno un reproduktīvo sistēmu.
Bez tā rodas vēl daudzu citu vielu un blakusproduktu, kas ir kaitīgi, un to rašanās ir atkarīga no dedzināmā materiāla sastāva. Atkritumu pilnīgu sadedzināšanu spēj nodrošināt tikai un vienīgi speciālas rūpnieciskās iekārtās, kur degšanas temperatūra sasniedz +1000 grādus un degšanas process tiek kontrolēts, kā arī sadedzināto atkritumu dūmgāzes tiek vairākkārt filtrētas.
Mājsaimniecībā radīto atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu kontrolē pašvaldība, tādēļ, gadījumā, ja tiek novērota privātpersonas pretlikumīga darbība, jeb citiem vārdiem sakot - kaimiņš ugunskurā vai apkures katlā dedzina mājsaimniecības atkritumus, aicinām par to ziņot pašvaldības policijai. Savukārt, ja pastāv aizdomas vai tiek konstatēts, ka kāda uzņēmuma teritorijā notiek atkritumu dedzināšana, lūdzam zvanīt uz VVD diennakts tālruni +371 26338800.
Informatīvs video par nelikumīgu mājsaimniecībā radīto atkritumu dedzināšanu pieejams šeit:
Informāciju sagatavoja Aija Jalinska, Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste