Iezīmētas atbildības pār ministrijām
Plānots, ka "Apvienotā saraksta" (AS) politiķi Kulberga vadītajā valdībā vadīs Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Visas šīs ministrijas pašlaik vada "Jaunās vienotības" (JV) redzami politiķi.
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM).
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) faktiski saglabās esošās pozīcijas, zaudējot vadību tikai pār KEM - šis politiskais spēks saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs Ekonomikas, Labklājības un Zemkopības ministrijas.
Savukārt "Jaunā vienotība" savā pārziņā saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pārraudzību, kā arī tai nāksies uzņemsies vadīt Aizsardzības un Satiksmes ministrijas, kuru pārziņā pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Kulbergs neatklāja, vai aizsardzības ministra amatu varētu ieņemt līdzšinējā premjere Evika Siliņa (JV), kura par to pēdējā laikā izrādījusi interesi.
Neiztika bez intrigām un spriedzes
Kulbergs, vaicāts, ar kuru partneri bija vissarežģītāk vienoties par jomu sadalījumu, norādīja, ka šajās dienās spriedze bijusi augsta un neiztika arī bez intrigām. "Uzskatu, ka bija nekoleģiāla rīcība vienā no mirkļiem," teica Kulbergs, sīkākas detaļas neatklājot, vien norādot, ka šādi turpināt nedrīkstot.
Savukārt, vaicāts, kāpēc Satiksmes ministrijas vadība uzticēta JV, nevis AS, Kulbergs teica, ka neviens cits neesot bijis vairāk klātesošs gan no finanšu viedokļa, gan lēmumu pieņemšanā kā JV. Reizē viņš norādīja, ka lielie projekti kā "airBaltic" un "Rail Baltica" ir premjera līmeņa un visas valdības jautājumi, nevis vienas ministrijas ziņā kā tas bijis līdz šim.
Tāpat Kulbergs vēloties ieviest "citu politisko kultūru" Ministru kabineta darbā.
Kulbergs atkārtoti kā jaunās valdības prioritātes nosauca drošību un gaidāmo vēlēšanu norisi.
Paredzēts, ka rīt pusdienlaikā Kulbergs varētu nosaukt personas, kuras ieņems konkrētus ministru amatus.
Kulberga uzstādījums ir izveidot pēc iespējas īsāku valdības deklarāciju, jo tajā iekļaut četru vai piecu gadu programmas esot bezjēdzīgi - tajā jābūt elementārām, praktiski izdarāmām lietām, kuras var paveikt līdz vēlēšanām.