Nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 5, Birzgalē, Ogres novadā elektroniskā izsole

Nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 5, Birzgalē, Ogres novadā elektroniskā izsole

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko atkārtotu (otro) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 5, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0456  un platību 0,25 ha atsavināšanai. 

Sākumcena – EUR 2130, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 213.

Izsole sākas 11.04.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  11.05.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.04.2022 plkst.13.00 līdz 01.05.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 25.05.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Ceriņu iela 5, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov. otrās izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Pievienotie dokumenti šeit:

