Sākumcena – EUR 2130, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 213.
Izsole sākas 11.04.2022 plkst. 13.00, noslēdzas 11.05.2022 plkst. 13.00.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.04.2022 plkst.13.00 līdz 01.05.2022 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Nosolītās summas apmaksas termiņš 25.05.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Ceriņu iela 5, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov. otrās izsoles nodrošinājums".
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
Pievienotie dokumenti šeit: