Ceturtdiena, 09.10.2025 14:55
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:55
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 27. janvāris, 2021 19:11

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu varēs veikt vēlāk

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu varēs veikt vēlāk
Trešdiena, 27. janvāris, 2021 19:11

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu varēs veikt vēlāk

ogresnovads.lv

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Ogres novada pašvaldības dome ir pārcēlusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu uz vēlāku laiku. 
Visi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem par 2021. gada 1. un 2. ceturksni, nodokļa apmaksu varēs veikt līdz 2021. gada 15. jūnijam. Par šajā termiņā veiktajiem nodokļa maksājumiem nokavējuma nauda netiks aprēķināta. 

Atbilstoši likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajam nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas; nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. Tomēr Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums dod tiesības pašvaldībām noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, pārceļot tos uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros.

Lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, valstī ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", tostarp iesakot attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Arī Ogres novada pašvaldība īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus, veicot izmaiņas virknē pašvaldības sniegto pakalpojumu, tai skaitā nepiedāvājot Ogres novada pašvaldības iestādēs kases pakalpojumus klātienē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?