Atbilstoši likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajam nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas; nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. Tomēr Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums dod tiesības pašvaldībām noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, pārceļot tos uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros.
Lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, valstī ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", tostarp iesakot attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Arī Ogres novada pašvaldība īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus, veicot izmaiņas virknē pašvaldības sniegto pakalpojumu, tai skaitā nepiedāvājot Ogres novada pašvaldības iestādēs kases pakalpojumus klātienē.