Pēc informācijas saņemšanas VDI amatpersonas nekavējoties devušās uz notikuma vietu. Pārbaudē ir pieņemtas liecības un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi, lai izvērtētu, vai šis gadījums ir kvalificējams kā nelaimes gadījums darbā.
Inspekcijā uzsver, ka jebkādus secinājumus par notikušā cēloņiem un iespējamiem darba aizsardzības prasību pārkāpumiem varēs izdarīt tikai pēc pārbaudes pabeigšanas un visu apstākļu rūpīgas izvērtēšanas.
Kā vēstīts, pirmdienas rītā Ogres Kalna pamatskolā neskaidros apstākļos miris sētnieks. Skolas tehniskais darbinieks bija pieņemts darbā tikai pirms piecām dienām, lai cita darbinieka darbnespējas laikā veiktu dārznieka un sētnieka pienākumus.
Darbinieks no rīta ieradās darbā un sāka pildīt savus pienākumus, bet pēc atpūtas brīža tika atrasts bez dzīvības pazīmēm. Nekavējoties tika sākti atdzīvināšanas pasākumi un izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, tomēr darbinieka dzīvību glābt neizdevās.
Ogres novada pašvaldība paudusi, ka saskaņā ar tai pieejamo informāciju darbinieks dzīvību zaudējis atpūtas brīdī un notikušais neesot saistīts ar darba pienākumu veikšanu vai darba drošības prasību pārkāpumiem. Ogres novada pašvaldība par notikušo informējusi VDI.
Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma aģentūru LETA vakar informēja, ka nekas neliecina par noziedzīgu nodarījumu un ka plašāka informācija nav pieejama.