Trešdiena, 22. aprīlis, 2026 13:35

Nenokavē! Ogres Mūzikas un mākslas skola aicina interesentus uz Atvērto durvju dienām

Nenokavē! Ogres Mūzikas un mākslas skola aicina interesentus uz Atvērto durvju dienām
Foto: Ogresnovads.lv
Ogres Mūzikas un mākslas skola (OMMS) no 20. līdz 24. aprīlim aicina topošos audzēkņus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienām.

Pedagogi iespēju robežās iepazīstinās ar saviem mācību priekšmetiem, sniedzot iespēju redzēt, kā top mākslas darbi un kā tiek slīpēta muzicēšanas prasme.

Atvērto nodarbību norise

No pirmdienas līdz ceturtdienai interesenti tiek gaidīti gan mūzikas, gan mākslas jomu nodarbībās. Iepriekšēja pieteikšanās nodarbību apmeklējumam nav nepieciešama.

Atvērto durvju dienu ciklu noslēgs īpaši pasākumi.

23. aprīlī plkst. 18.00 visi interesenti aicināti uz krāšņu OMMS audzēkņu koncertu, kas norisināsies skolas koncertzālē.

24. aprīlī plkst. 17.00 notiks informatīva tikšanās ar direktora vietnieci mākslas jomā Ievu Lāci. Programmā: ekskursija pa skolas telpām, detalizēta informācija par iestājeksāmenu norisi, atbildes uz vecāku interesējošajiem jautājumiem.

