Trešdiena, 13. maijs, 2026 15:29

Nenokavē vilcienu! Vairākos vilciena reisos no Lielvārdes mainīts attiešanas laiks

Nenokavē vilcienu! Vairākos vilciena reisos no Lielvārdes mainīts attiešanas laiks
Vidzemes plānošanas reģions informē, ka nolūkā uzlabot pasažieru pārvadājumu kvalitāti no šī gada 19. maija tiek veiktas šādas izmaiņas vilcienu kustības sarakstos:

  • vilciena Nr. 6209 plkst. 7.00 no Ogres kustības sarakstā iekļauta pietura “Dārziņi”;
  • vilcienam Nr. 6213 plkst. 7.30 no Ogres kustības sarakstā iekļauta pietura “Dārziņi”;
  • vilcienam Nr. 6201 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 4.55 uz plkst. 4.54;
  • vilcienam Nr. 6205 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 5.55 uz plkst. 5.54;
  • vilcienam Nr. 6211 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 6.55 uz plkst. 6.54;
  • vilcienam Nr. 6217 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 7.55 uz plkst. 7.54;
  • vilcienam Nr. 6221 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 8.55 uz plkst. 8.54;
  • vilcienam Nr. 6227 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 10.28 uz plkst. 10.27;
  • vilcienam Nr. 6233 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 12.55 uz plkst. 12.54;
  • vilcienam Nr. 6241 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 15.25 uz plkst. 15.24;
  • vilcienam Nr. 6245 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 16.25 uz plkst. 16.24;
  • vilcienam Nr. 6249 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 17.25 uz plkst. 17.24;
  • vilcienam Nr. 6255 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 18.25 uz plkst. 18.24;
  • vilcienam Nr. 6259 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 19.28 uz plkst. 19.27;
  • vilcienam Nr. 6263 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 20.25 uz plkst. 20.24;
  • vilcienam Nr. 6267 mainīts atiešanas laiks no Lielvārdes no plkst. 21.28 uz plkst. 21.27.
