Atbalsts krīzes centrā Skalbes
Notiekošā karadarbība Ukrainā arī Latvijas iedzīvotājiem var radīt iekšēju trauksmi un paniku, tādēļ tiek nodrošināts atbalsts krīzes centrā “Skalbes”. Tas pieejams, zvanot uz atbalsta tālruni 116123, kur profesionāli speciālisti atbildēs un sniegs nepieciešamo psiholoģisko palīdzību.
Tālrunis, zvanot no Latvijas, ir bezmaksas. Tas darbojas visu diennakti, katru dienu. Konsultācijas var saņemt latviešu, krievu un angļu valodās.
Palīdzība pieejama arī Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas ārpus Latvijas. To var saņemt, zvanot +371 67222922.
Atbalsts Ukrainas valstspiederīgajiem Pusaudžu resursu centrā
Pusaudžu resursu centrs piedāvā savu atbalstu Ukrainas valstspiederīgajiem, kuri šobrīd spiesti būt prom no mājām šeit – Latvijā.
Bērni, pusaudži un ģimenes no Ukrainas tiek aicinātas zvanīt uz tālruni +371 25737363, lai saņemtu bezmaksas psiholoģisko atbalstu angļu un krievu valodā (šeit informācija arī ukraiņu un krievu valodās šeit:
Tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 12.00 līdz 19.00.
Centrs jau tuvākajā laikā plāno ieviest bezmaksas psiholoģiskā atbalsta grupas bērniem un vecākiem, kas atrodas Latvijā, bēgot no kara Ukrainā.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai PRC mājas lapā un Facebook.
