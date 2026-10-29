Nepieņemt jaunus lēmumus bez skaidriem finansējuma avotiem - ko vēl sola Kulbergs?

Pēc trešdienas, 28. oktobra, tikšanās ar Nacionālo apvienību (NA) Kulbergs žurnālistiem sacīja, ka sarunas galvenokārt bijušas veltītas valdības darba principiem un atbildībai par valsts finansēm. Viņš norādīja, ka, saglabājot pašreizējo politikas kursu, līdz 2030. gadam valsts parāda līmenis varētu radīt būtiskus riskus valsts finanšu ilgtspējai.
Premjera amata kandidāts uzsvēra, ka nākamajiem četriem gadiem nepieciešama apņemšanās ievērot stingru finanšu disciplīnu, nepieņemot jaunus lēmumus bez skaidriem finansējuma avotiem. Viņaprāt, valstij jāmeklē iespējas samazināt izdevumus par līdz 500 miljoniem eiro gadā, vienlaikus radot apstākļus ekonomikas attīstībai un papildu ieņēmumu gūšanai.
Kulbergs kā galvenās nākamās valdības prioritātes nosauca valsts drošības stiprināšanu, valsts finanšu sakārtošanu, ekonomikas izaugsmes veicināšanu un valsts pārvaldes efektivizēšanu. Viņš uzsvēra, ka nepieciešams pārskatīt gan ministriju funkcijas, gan valsts uzņemtās saistības, vienlaikus vienojoties par to, kuras funkcijas valstij ir prioritāras.
Potenciālajiem sadarbības partneriem "Apvienotais saraksts" (AS) piedāvājis trīs dokumentu modeli - pārmaiņu plānu valdībai, pārmaiņu plānu Saeimai un ministru "misijas vēstules". Pēc Kulberga teiktā, valdības deklarācijai būtu jābūt īsai un koncentrētai uz svarīgākajiem uzdevumiem, savukārt ministriem tiktu noteikti konkrēti sasniedzamie mērķi un atbildības jomas.
Viņš arī norādīja, ka taupības pasākumiem jāsākas ar politiķiem un valsts pārvaldi. AS rosinot samazināt valsts finansējumu politiskajām partijām, mazināt ministru reprezentācijas izdevumus, iesaldēt Saeimas deputātu atalgojumu, pārskatīt piemaksu sistēmu, kā arī izvērtēt Saeimas un ministriju izdevumus.
Pēc Kulberga teiktā, sarunās ar NA panākta plaša izpratne par nepieciešamību mainīt līdzšinējo pieeju valsts finanšu politikai. Vienlaikus viņš atzina, ka detalizētākas diskusijas par konkrētiem risinājumiem vēl sekos. Tāpat premjers atzina, ka lielākajā daļā "punktu" AS sakrīt viedoklis ar NA.
Jau ziņots, ka trešdien Kulbergs valdības veidošanas sarunas sāka ar NA un "Jauno vienotību". Piektdien paredzēta tikšanās ar "Progresīvajiem", bet nākamās nedēļas sākumā - ar partiju "Latvija pirmajā vietā". Premjera amata kandidāts iepriekš norādījis, ka valdības veidošanas sarunās vēlas panākt vienošanos par kopīgiem darba principiem, atbildību un pārmaiņu īstenošanas mehānismiem.