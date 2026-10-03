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Sestdiena, 3. oktobris, 2026 22:48

Nepilnas trīs stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nav sākta balsu skaitīšana

LETA
Nepilnas trīs stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nav sākta balsu skaitīšana
Foto: Baiba Trumekalne
Sestdiena, 3. oktobris, 2026 22:48

Nepilnas trīs stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nav sākta balsu skaitīšana

LETA

Nepilnas trīs stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nav sākta balsu skaitīšana, jo turpinās datu pārbaude Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā (ETVR), aģentūrai LETA pastāstīja Rīgas vēlēšanu komisijas locekle Laura Krastiņa.

Viņa skaidroja, ka patlaban vēl tiek veikta datu verifikācija un pārbaude. Tikai pēc šīs procedūras pabeigšanas, kā arī tad, kad tiks noslēgtas darbības ETVR, iecirkņos varēs sākt pārbaudīt, kuri šonedēļ balsi glabāšanā nodevušie ir mainījuši savu izvēli. Pēc tam, kad šie cilvēki tiks konstatēti, viņu aploksnes tiks nošķirtas no derīgajām aploksnēm, kas savukārt tiks apvienotas ar šodien saņemtajām vēlēšanu aploksnēm.

Aģentūra LETA novēroja, ka kopš plkst. 20, kad noslēdzās vēlētāju uzņemšana, nav sākta balsu skaitīšana. Vēlēšanu iecirkņos netiek atvērtas balsošanas urnas.

Tikmēr Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja vietniece Iveta Blaua informēja, ka sakarā ar to, ka daudzās pašvaldībās jāprecizē dati, vēlēšanu kastes netiek atvērtas. Tiks sasaukta CVK sēde, lai lemtu par turpmāko rīcību.

Neskatoties uz to, ka vēlēšanu iecirkņiem patlaban nav ļauts atvērt vēlēšanu urnas, CVK mājaslapā redzams, ka ir parādījušies balsošanas rezultāti virknē ārzemju iecirkņu, kā arī vienā iecirknī Jūrmalā.

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