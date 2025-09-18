NEPLP liedz piekļuvi 12 Krievijas propagandu izplatošiem portāliem

Piekļuve no Latvijas liegta tīmekļvietnēm "baltija.site", "baltija.eu", "mk-chukotka.ru", "prochukotku.ru", "novomariinsk.ru", "go-pevek.ru", "gazetaingush.ru", "ingushetia.ru", "syzran-small.ru", "samddn.ru", "mysyzran.ru" un "anadyr.org".
Lēmumā skaidrots, ka tīmekļvietnēs "baltija.site" un "baltija.eu" tiek izplatīta vienpusēja, maldinoša un tendencioza informācija par notikumiem Latvijā, citās Baltijas valstīs, Ukrainā un Ritumiem kopumā, tiek nostiprināta Krievijai labvēlīga vēstures izpratne, kā arī veidota pozitīva attieksme pret Krieviju kopumā.
Savukārt tīmekļvietnēs "mk-chukotka.ru", "prochukotku.ru", "novomariinsk.ru", "go-pevek.ru", "gazetaingush.ru", "ingushetia.ru", "syzran-small.ru", "samddn.ru", "mysyzran.ru" un "anadyr.org" tiekot izplatīta vienpusēja, maldinoša un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, leģitimizēta Krievijas nelikumīgi okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederība Krievijai, nostiprināta Krievijai labvēlīga vēstures izpratne, kā arī veidota pozitīva attieksme pret Krieviju kopumā.
Tāds saturs tīmekļvietnēs varot radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību tās starptautiski atzītajās robežās.
Par visām minētajām tīmekļa vietnēm NEPLP saņēmis informāciju no kādas kompetentas valsts iestādes. Visticamāk, tas ir Valsts Drošības dienests (VDD).
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.