Divos paziņojumos skaidrots, ka padome ir saņēmusi Valsts drošības dienesta (VDD) vēstuli par tīmekļa vietņu "gra.ru", "tagilcity.ru", "www.donnews.ru", "www.1rnd.ru", "dontr.ru", "fedpress.ru", "salsknews.ru", "www.domostroydon.ru", "newsib.net", "ctv7.ru", "www.infopro54.ru", "trk-bratsk.tv", "kazachestvo.ru", "sia.ru", "sibru.com", "lentv24.ru", "gazetacrimea.ru" un "чукотка.рф" pārbaudi.
Tāpat saņemta vēstule par tīmekļa vietņu "militaryarms.ru", "mustoi.ru", "literia.ru", "www.bashinform.ru", "yutazy.ru", "media73.ru", "ivanovoobl.ru", "nevadm.ru" un "gnkk.ru".Paziņojumā gan nav teikts, ka pārbaudi veicis VDD. Vien norādīts, ka informācija saņemta no kādas citas kompetentās valsts pārvaldes iestādes.
Tomēr visos paziņojumos uzsvērts, ka šajās vietnēs kopumā tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju. Dažās no tām tiek nostiprināta arī Krievijai labvēlīga vēstures izpratne un leģitimizēta Krievijas nelikumīgi okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederība Krievijai.
Pārbaudes veicēju ieskatā šis saturs var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.