Savā uzrunā prezidents par izaicinājumiem nosauca arī demogrāfijas un izglītības jautājumus.
"Par to ir runāts daudz. Šodien lemtais nedos tūlītēju efektu, taču tas dos efektu pēc gadiem. Mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir apturēt dzimstības lejupslīdi. Strādāt pie aizbraukušo cilvēku atgriešanas. Tam ir nepieciešama gan pārdomāta mājokļu atbalsta, gan veselības aprūpes sistēma."
Viņš uzsvēra, ka izglītībā viens no svarīgākajiem jautājumiem šobrīd ir nepazaudēt nevienu bērnu un nevienu talantu. "Diemžēl prognozes rāda, ka līdz 2050. gadam skolēnu skaits Latvijas skolās turpinās samazināties. Saskaņā ar statistikas prognozēm, tas turpinās samazināties par 40%. Bērnu kļūs mazāk. Taču tas nevar kļūt par ieganstu mazākām iespējām. Mūsu uzdevums ir panākt, lai mazāks bērnu skaits nozīmētu vairāk uzmanības katram bērnam, nevis mazāk iespēju šo bērnu nākotnei. Tas pats attiecas arī uz augstskolām. Jo arī jauniešu kļūst mazāk. Tāpēc svarīgāka par cīņu par studentiem būs specializācija, augstskolu sadarbība un izcilība. Savukārt pieaugušo izglītība un arī pārkvalifikācijas iespējas kļūs par vienu no augstskolu pamata uzdevumiem," tā prezidents.
Prezidents atgādināja deputātiem, ka politika ir ne tikai ideju sacensība, bet arī kompromisu un sadarbības māksla.
"Mēs labi apzināmies, ka, lai tiktu uz priekšu, ir jāmeklē kopīgi risinājumi. Jāpieņem citu viedoklis, dažreiz jāpiekāpjas, dažreiz jāpaskatās uz plašāku bildi. Un vēlētājs to zina. Vēlētājs zina, ka jebkurā nākamajā koalīcijā būs kāds, kurš patiks vairāk, un kāds, kurš patiks mazāk, un kāds, kurš nepatiks nemaz. Vēlētājs arī saprot, ka jums būs jāsadarbojas. Un vēlētājs novērtēs to, ja to pratīsiet darīt jau tagad un arī nākotnē. No tā ieguvēji būs visi.
Šajos mēnešos pirms vēlēšanām ikviens kandidāts cenšas parādīt savu intelektu, savu drosmi, savu labo sirdi. Bet es aicinu to darīt, nenoniecinot oponentus, nedēvējot tos par muļķiem, zagļiem vai nodevējiem. Kaut arī jums šķiet dažreiz, ka konkurējat ar viņiem, ka jūs mērķējat konkurenta mugurā, jūs trāpāt paši sev. Mēģinot pagrūst viens otru, kā domino kauliņu komplekts sāk gāzties visa valsts varas reputācija. Un tas ir ļoti bīstami. Apātija un neticība savai valstij ir ļoti auglīga augsne arī naidniekam. Es jūs aicinu cīnīties par vēlētāju balsīm, bet dariet to cieņpilni un godīgi! Nāciet ar idejām, nevis ar naidu un ķengām," tā E.Rinkēvičš.
Viņš vēlēja visiem deputātiem spirdzinošu atpūtu, kas dotu spēku ļoti nopietnam, godīgam un rezultatīvam darbam, un - aizraujošu priekšvēlēšanu laiku! Citējot klasiķus - Reiņa un Matīsa Kaudzīšu teikto – runas vīriem un arī runas sievām ir spēks rokā; ko tie nospriež, tas paliek. Tas paliek jūsu pieņemtajos likumos, lēmumos un arī mūsu valsts nākotnē!