Neskaidras izcelsmes saslimšana Salaspils pirmsskolā; SPKC sācis izmeklēšanu

Līdz šim rītam saņemta informācija 71 saslimušo, tai skaitā 64 bērniem un septiņiem pieaugušajiem. Skartas visas bērnudārza grupas.
SPKC informē, ka diviem no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta vīrusu infekcijas slimība, kurai raksturīga caureja, spontāna vemšana, sāpes vēderā, neliela ķermeņa temperatūras paaugstināšanās, slikta dūša. Norovīrusu daudzums, kas spēj inficēt cilvēku ir niecīgs, tāpēc slimība ir ļoti lipīga.
Pēc informācijas saņemšanas par saslimšanu SPKC pārrunājis situāciju ar bērnudārza "Jāņtārpiņš" vadību. Ūdre informēja, ka centra rīcībā pagaidām nav informācijas par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts.
Saistībā ar notikušo SPKC sazinājies ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un ģimenes ārstiem, kā arī tiek organizēti laboratoriskie izmeklējumi.
Savukārt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina aģentūrai LETA sacīja, ka līdz šodienas plkst. 12 Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā saistībā ar saslimšanas gadījumiem Salaspils bērnudārzā "Jāņtārpiņš" vērsušies septiņi bērni no dažādām šīs pirmsskolas izglītības iestādes grupām.
Pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas visi no šiem bērniem jau devušies mājās, saņemot rekomendācijas par turpmāko rīcību. Diviem no septiņiem bērniem, kuri vērsušies pēc palīdzības Bērnu slimnīcā, analīzēs ir konstatēts, ka saslimšanās izraisītājs ir norovīruss, apstiprināja Olšteina. Tā kā norovīrusa infekcijai nav pieejama specifiska ārstēšana, rekomendācijas ir saistītas ar simptomātisku ārstēšanu.
Kā aģentūrai LETA skaidroja bērnudārza vadītāja Evita Beļska, pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Viņai pagaidām precīzi slimības iemesli nav zināmi.
Šodien bērnudārzā ieradušies PVD pārstāvji, kas ņem paraugus analīžu veikšanai.
Pašlaik bērnudārzs joprojām darbojas, un bērni bez slimības pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan bērnus uz dārziņu neved, lai pasargātu no iespējamās saslimšanas.
Savukārt PVD aģentūrai LETA apstiprināja, ka dienests saņēma informāciju par saslimšanas gadījumiem un ir sācis pārbaudes pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā.
Norovīrusu infekcijai raksturīga vemšana, caureja, sāpes vēderā un slikta dūša. Lai mazinātu infekcijas izplatīšanos, SPKC iesaka rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm, nevest slimus bērnus uz bērnudārzu, kā arī iztīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kas piesārņoti ar saslimušā izdalījumiem.
Norovīrusu saslimšanas gadījumi tiek reģistrēti visa gada garumā, bet sezonālais pacēlums tiek novērots gada aukstajos mēnešos.
Slimība 70% gadījumu sākas ar vemšanu, kas biežāk izteikta bērniem, bet pieaugušajiem - ar caureju. Inkubācijas periods jeb laiks no inficēšanās brīža līdz slimības pirmajām pazīmēm ir no 10-12 stundām līdz 4 dienām (parasti 24 - 48 stundas) pēc inficēšanās. Slimība ilgst divas līdz trīs dienas.
Norovīruss visbiežāk izplatās tieša kontakta ceļā no personas uz personu vai ar piesārņotu koplietošanas priekšmetu starpniecību. Nereti inficēšanās notiek, lietojot uzturā ūdeni vai pārtiku, kuru gatavošanas laikā piesārņojis slims pārtikas apritē iesaistīts darbinieks, arī persona, kurai slimība norit bez simptomiem vai vieglā formā.
Tā kā vīruss izdalās arī ar atvemtām masām, iespējama to atrašanās mutes dobumā, kā rezultātā atsevišķos gadījumos nav izslēgta vīrusa izplatīšanās pa gaisu ar mikroskopiskām siekalu daļiņām tuvā kontaktā.
Lai pasargātu sevi no norovīrusu infekcijas un mazinātu infekcijas izplatīšanos, ļoti svarīgi ievērot personīgo higiēnu, ka arī citus profilakses pasākumus, tostarp bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vairākas reizes dienā, sevišķi slimošanas laikā, jo izraisītāji intensīvi izplatās arī ar rokām.
SPKC vērš uzmanību, ka cilvēki, kuriem ir akūtas zarnu infekcijas simptomi, nedrīkst nodarboties ar pārtikas produktu gatavošanu, transportēšanu, realizēšanu. Vismaz divas dienas pēc simptomu pazušanas ir jāpaliek mājās un turpināt darbu atļauts tikai ar ārsta izziņu.