"Neste" atklāj otro bezkontakta pašapkalpošanās veikalu Ogres novadā

Degvielas mazumtirgotājs "Neste Latvija" Tīnužos, Ogres novadā, atvēris piekto "Easy Deli" bezkontakta pašapkalpošanās veikalu, aģentūru LETA informēja kompānijā.

"Neste Latvija" pārstāvji norādīja, ka jaunā veikala koncepts ir jauna, ātra, droša un pavisam vienkārša iepirkšanās sev ērtā laikā visu diennakti, turklāt preču sortiments ir īpaši piemeklēts, lai būtu saskaņā ar "Neste" ilgtspējas standartiem. Pilnīgi automatizētajā veikalā iekļuvi nodrošina "Neste" mobilā aplikācija, kas kalpo par ieejas atslēgu, savukārt norēķināšanās iespējama tikai ar bankas kartēm.

Neste Easy Deli darbojas katru dienu, visu diennakti Rīgā (Lielirbes ielā 30 un Brīvības gatvē 253), Ogrē (Rīgas ielā 11a), Salaspilī (Zviedru ielā 1C) un Tīnūžos (“Baroni”, Tīnūžu pagasts).

