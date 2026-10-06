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Otrdiena, 6. oktobris, 2026 12:11

Neveiksmīgās vēlēšanas! JKP neizslēdz iespējamu partijas likvidāciju

OgreNet / Leta
Neveiksmīgās vēlēšanas! JKP neizslēdz iespējamu partijas likvidāciju
Mārtiņš Štāls
Otrdiena, 6. oktobris, 2026 12:11

Neveiksmīgās vēlēšanas! JKP neizslēdz iespējamu partijas likvidāciju

OgreNet / Leta

Jaunā konservatīvā partija (JKP) neizslēdz iespējamu partijas likvidēšanu, tomēr nekāds lēmums par to nav pieņemts, aģentūrai LETA pauda JKP valdes loceklis Mārtiņš Štāls. Viņš sacīja, ka šāda iespējamība varētu tikt pārrunāta arī partijas valdes sēdē šodien, tomēr to, kas būtu labāk, esot jārēķina, noliekot malā emocijas. "Ja skatāmies uz to mājasdarbu, ko divarpus gadu garumā esam darījuši, atlasot biedrus, lai tie nebūtu līdzskrējēji vai oportūnisti, tad likvidācija kā tāda nav plāns numur viens," teica Štāls.

Tai pat laikā iespējama partijas zīmola maiņa var būt reālāka iespēja, izriet no Štāla paustā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka arī šāda soļa speršanai būtu jāveic aptauja, un gala lēmums, gluži kā par partijas iespējamo likvidāciju, jebkurā gadījumā būtu jāpieņem biedru kopsapulcē.

Štāls arī norādīja, ka partijai joprojām ir jāatmaksā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) tā piespriestais sods gandrīz 60 000 eiro apmērā par valsts līdzekļu nepareizu izlietojumu. Politiskais spēks KNAB lēmumam sākotnēji nebija piekritis, bet vēlāk sodu sāka atmaksāt. Šobrīd nenomaksāti palikuši vēl aptuveni 37 000 eiro, atklāja Štāls.

Jau vēstīts, ka JKP aizvadītajās Saeimas vēlēšanās guva vismazāko atbalstu un par viņiem nobalsoja tikai 0,327% vēlētāju. Tādējādi partija zaudē arī valsts finansējumu, kuru piešķir, ja vēlēšanās politiskais spēks pārsniedz 2% robežu.

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