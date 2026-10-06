Neveiksmīgās vēlēšanas! JKP neizslēdz iespējamu partijas likvidāciju

Tai pat laikā iespējama partijas zīmola maiņa var būt reālāka iespēja, izriet no Štāla paustā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka arī šāda soļa speršanai būtu jāveic aptauja, un gala lēmums, gluži kā par partijas iespējamo likvidāciju, jebkurā gadījumā būtu jāpieņem biedru kopsapulcē.
Štāls arī norādīja, ka partijai joprojām ir jāatmaksā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) tā piespriestais sods gandrīz 60 000 eiro apmērā par valsts līdzekļu nepareizu izlietojumu. Politiskais spēks KNAB lēmumam sākotnēji nebija piekritis, bet vēlāk sodu sāka atmaksāt. Šobrīd nenomaksāti palikuši vēl aptuveni 37 000 eiro, atklāja Štāls.
Jau vēstīts, ka JKP aizvadītajās Saeimas vēlēšanās guva vismazāko atbalstu un par viņiem nobalsoja tikai 0,327% vēlētāju. Tādējādi partija zaudē arī valsts finansējumu, kuru piešķir, ja vēlēšanās politiskais spēks pārsniedz 2% robežu.