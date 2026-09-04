Nevis uzņēmējs pie būvvaldes, bet būvvalde pie uzņēmēja – Ogres novadā sāk jaunu iniciatīvu

Iniciatīvas mērķis ir veidot būvvaldi kā uzņēmējiem pieejamu un saprotamu sadarbības partneri būvniecības procesa jautājumos. Būvvalde vēlas uzņēmējus iedrošināt savlaicīgi pārrunāt plānotās attīstības ieceres, būvniecības procesu, nepieciešamos dokumentus un iespējamos risinājumus, lai jau sākotnēji mazinātu neskaidrības un izvairītos no kavējumiem turpmākajā projekta īstenošanā.
Līdz šim būvvalde pati ir uzrunājusi uzņēmējus un devusies vizītēs, lai iepazītos ar uzņēmumu attīstības iecerēm un sniegtu profesionālu atbalstu būvniecības procesa jautājumos. Turpmāk būvvalde aicina arī pašus uzņēmējus būt aktīviem – pieteikt tikšanos savā uzņēmumā, uzdot jautājumus un aicināt būvvaldes speciālistus uz sarunu pie sevis.
“Vēlamies, lai uzņēmēji būvvaldē redz ne tikai institūciju, kas izvērtē dokumentus un uzrauga būvniecības procesa tiesiskumu, bet arī profesionālu sarunu partneri. Savlaicīga komunikācija palīdz labāk izprast prasības, laikus identificēt iespējamos šķēršļus un kopīgi virzīties uz tiesisku un kvalitatīvu rezultātu,” norāda Ogres novada būvvaldes vadītāja Laura Kriviša-Budnika.
Iniciatīvas ietvaros būvvaldes speciālisti var doties pie uzņēmēja, lai pārrunātu: plānotās būvniecības vai teritorijas attīstības ieceres; būvniecības procesa posmus un iesniedzamos dokumentus; jautājumus par esošo būvju pārbūvi, atjaunošanu vai ekspluatāciju; iespējamos administratīvos un tehniskos aspektus, kas jāņem vērā pirms ieceres īstenošanas; citus ar būvniecības procesu saistītus jautājumus. Došanās pie uzņēmējiem paredzētas vienu reizi mēnesī kā konsultatīvs un informatīvs atbalsts.