Darba pienākumu veikšana
No 1.aprīļa darba pienākumus klātienē varēs veikt arī primāri pret Covid-19 nevakcinētas personas. Vienlaikus darba devējam būs saglabātas izvēles tiesības, izvērtējot riskus, organizēt uzņēmumā vai iestādē darbu pienākumu veikšanu tikai personām ar derīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikātu.
Darbiniekiem, kuriem ir tiešs kontakts ar klientiem, vajadzēs būt vakcinētiem pret Covid-19 ārstniecības iestādēs un ieslodzījuma vietās. Izglītības iestādēs darbiniekiem, kuriem ir tiešs kontakts ar izglītojamajiem, vajadzēs vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikātu līdz šā mācību gada beigām.
Medicīnisko masku un FFP2 respiratoru lietošana
Medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori bez vārsta arī pēc 1.aprīļa jāturpina lietot ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs – gan iestāžu apmeklētājiem, gan darbiniekiem.
Medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori bez vārsta jāturpina lietot arī sabiedriskajā transportā, izņemot izņemot taksometrus un citus komercpārvadājumus ar vieglo automašīnu.
Citviet maskas vai respiratorus varēs nelietot; vienlaikus pakalpojuma sniedzējam vai darba devējam saglabājas iespēja paredzēt masku vai respiratoru lietošanas nepieciešamību.
Pārskatītas karantīnas prasības
No 1.aprīļa tikai ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs nodarbinātajiem tiks saglabāta vajadzība Covid-19 slimnieku kontaktpersonām ievērot mājas karantīnu vai veikt Covid-19 testus pirms darba pienākumu uzsākšanas. Pārējiem šis drošības pasākums nebūs, bet darbā nedēļu būs jālieto FFP2 respiratori bez vārsta.
Ceļošana un Covid-19 sertifikāti
Ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm un Lielbritānijas, nebūs jāuzrāda Covid-19 sertifikāti vai Covid-19 testi. Vajadzība uzrādīt sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu pirms ieceļošanas tiks saglabāta, ieceļojot no trešajām valstīm.
Valsts apmaksātu Covid-19 testu veikšana
No 1.aprīļa Covid-19 atklāšanai plašāk tiks izmantoti valsts apmaksāti profesionālie antigēnu testi. Personai tiks izsniegts testa sertifikāts un pozitīva profesionālā antigēna testa rezultāta gadījumā arī Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.
Valsts apmaksātie PĶR testi tiks veikti tikai pēc ārsta norīkojuma gadījumos, kad ir paaugstināts risks vai testa rezultāts ietekmē ārstēšanas gaitu (senioriem, pirms operācijām vai hospitalizācijas, veselības un sociālās aprūpes darbiniekiem). Saglabājas iespēja iedzīvotājiem veikt pašu apmaksātus PĶR testus.
Skrīninga testu veikšana, lai laikus novērstu lielus saslimstības uzliesmojumus, saglabāsies ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījumu vietās un speciālajās izglītības iestādēs.
