Kopumā maršrutā tiks izpildīts 21 reiss darbadienās un 21 reiss sestdienās un svētdienās. Maršrutu apkalpo divi pārvadātāji – AS CATA un AS Nordeka.
Jaunais kustības saraksts šeit:
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Autotransporta direkcija