Savukārt Covid-19 simptomu gadījumā, epidemioloģiskajai izmeklēšanai laboratorisko testēšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem.* Ārpus ģimenes ārsta darba laika pacienti ar Covid-19 infekcijai raksturīgiem simptomiem to varēs veikt bez ārsta nosūtījuma. NVD vērš uzmanību, ka turpmāk šādos gadījumos pēc testēšanas nevarēs izveidot digitālo Covid-19 sertifikātu un iedzīvotājs saņems tikai laboratorijas izrakstu par rezultātu, lai nepieciešamības gadījumā tiktu nodrošināta ģimenes ārsta uzraudzība vai ārstēšana.
Digitālā Covid-19 sertifikāta izveide un izmantošana būs iespējama, ja iedzīvotājs ir:
- vakcinējies pret Covid-19;
- pārslimojis Covid-19;
- veicis maksas laboratorisko testēšanu.
Digitālais Covid-19 sertifikāts būs izveidojams arī gadījumā, ja iedzīvotājs bez Covid-19 simptomiem ir veicis maksas laboratorisko testēšanu ar mērķi doties ceļojumā ārpus Latvijas Republikas robežām.
Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 laboratorisko testēšanu pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai no valsts budžeta līdzekļiem apmaksās līdz šī gada 1. septembrim.
Jau iepriekš tika ziņots, ka no 2021. gada 10. jūnija līdz 1. augustam Ministru kabinets bija noteicis pārejas periodu, kura laikā laboratoriskie testi pasākumu apmeklēšanai, pakalpojumu saņemšanai u.c. gadījumos, lai izveidotu Covid-19 laboratoriskās testēšanas sertifikātu, tika apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Pārejas periods tika noteikts ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem iespēju veikt pilnu vakcināciju pret Covid-19 un turpmāk izmantot savu vakcinācijas sertifikātu.
Vienlaikus NVD atgādina, ka Covid-19 tests nav alternatīva vakcinācijai! Arī testēts cilvēks jebkurā brīdī var kļūt infekciozs un radīt inficēšanās risku apkārtējiem. Ja satiekas vakcinēti vai pārslimojuši cilvēki un nevakcinēti cilvēki, pastāv lielāka iespēja vīrusa pārnešanai un cirkulācijai, nekā gadījumā, ja satiekas tikai vakcinēti un pārslimojuši cilvēki. Turklāt vakcinēts cilvēks ir pasargāts no saslimšanas ar Covid-19 ilgākā laika periodā, savukārt testēts cilvēks var apliecināt savu statusu tikai konkrētajā brīdī.
* No valsts budžeta līdzekļiem arī turpmāk tiks apmaksāta skrīninga testēšana: bērna pavadošajai personai, ja nepieciešams palikt pie bērna diennakts stacionārā; stacionārā ilgi aprūpējamajiem pacientiem, kuri nav Covid-19 inficēti (t.sk. pacientiem ar psihiskām un garīga rakstura saslimšanām); u.c. gadījumos atbilstoši valstī noteiktajam testēšanas algoritmam.