No 1.augusta noteikti jauni alkohola tirdzniecības laika ierobežojumi

Ar grozījumiem ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs, varēs iegādāties alkoholiskos dzērienus. No pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no pulksten 10.00 līdz 20.00, bet svētdienās – no pulksten 10.00 līdz 18.00, informēja Saeimas preses dienests.

Latvijā patērētais alkohola daudzums ir augstākais gan Eiropas Savienības, gan Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū, pauž likumprojekta autori. Likuma izmaiņas paredz ierobežot alkoholisko dzērienu pieejamību, reklāmu un mārketingu.

Komersantiem, kas līdz šim datumam būs saņēmuši licenci alkohola mazumtirgošanai vietā, kurā darbalaiks pārsniedz noteikto ierobežojumu, līdz 31.decembrim būs jāiesniedz iesniegums Valsts ieņēmumu dienestam licences pārreģistrācijai.

Lai ierobežotu impulsīvu alkoholisko dzērienu iegādi, tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus varēs piegādāt pircējam ne ātrāk kā pēc sešām stundām no pasūtīšanas brīža. Tāpat, lai mazinātu impulsīvu alkohola iegādi, grozījumi paredz tādu tirdzniecības veicināšanas pasākumu aizliegumu, kas piedāvā iegādāties uzreiz vairākas alkoholisko dzērienu vienības par zemāku cenu, kā arī alkoholisko dzērienu atlaides patērētāja lojalitātes programmas ietvaros.

Reklāma būs aizliegta preses izdevumos, drukātos reklāmas izdevumos un publikācijās, kinoteātros, tīmekļvietnēs un tiešsaistē, izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, kā arī mazumtirdzniecības vietās, kurās norisinās alkoholisko dzērienu tirdzniecība. Mazumtirdzniecības vietās būs jāizvieto labi redzams uzraksts, kas brīdina, ka alkoholisko dzērienu lietošanai ir negatīva ietekme uz veselību, tos nedrīkst pārdot nepilngadīgajiem, un viņi nedrīkst tos iegādāties, lietot un glabāt.

Tāpat noteikti aizliegumi tirdzniecības (tai skaitā, izmantojot distances līgumu) un pakalpojumu sniegšanas vietās, kurām ir vai nav izsniegta speciālā atļauja (tostarp skaistumkopšanas saloni, frizētavas, kāzu saloni, elektropreču veikali, auto piederumu veikali u.c.), piedāvāt alkoholiskos dzērienus par velti, kā dāvanu vai kompensāciju.

Azartspēļu organizēšanas vietās būs aizliegta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība to patērēšanai uz vietas pie spēļu automātiem, kāršu, kauliņu un ruletes spēļu galdiem vai citām azartspēļu iekārtām. Šīs normas mērķis ir nodalīt divus atkarību raisošus procesus, teikts likumprojekta anotācijā.