Ceturtdiena, 09.10.2025 22:19
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:19
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 17. janvāris, 2022 08:49

No 1.februāra sākas pieteikšanās 1. klasei vispārējās izglītības iestādēs Ogres pilsētā

ogresnovads.lv
No 1.februāra sākas pieteikšanās 1. klasei vispārējās izglītības iestādēs Ogres pilsētā
Pirmdiena, 17. janvāris, 2022 08:49

No 1.februāra sākas pieteikšanās 1. klasei vispārējās izglītības iestādēs Ogres pilsētā

ogresnovads.lv

Pieteikt savu bērnu uzņemšanai 1. klasē Ogres pilsētas skolās  varēs elektroniski, sākot no 2022.gada 1. februāra plkst.7.00. Reģistrācijas pieteikumu vecāki vai personas, kas realizē aizgādību aizpilda elektroniski pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv sadaļā Aktuāli/Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē vispārējās izglītības iestādēs Ogrē vai ŠEIT.

Ja vecākiem rodas jautājumi vai neskaidrības, tad no 2022.gada 1. februāra Ogres novada Izglītības pārvalde nodrošina konsultācijas, sazinoties pa tālruni 6505538465055382, vai izmantojot e-pastu: .

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājas lapā, vecāks ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā, kur:

1.Izvēlas vienu no Ogres pilsētas skolām, ieraksta bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, bērna faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās.

2.Norāda teritoriālo piederību;

         -bērns, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

         -bērns, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā.

3.Papildus uzstādījumos atzīmē atbilstošo:

        -bērns, kuram kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;

        -izglītības iestādes darbinieka bērns;

        -bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā un kuram izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas.

4.Ja bērnam nepieciešama speciālās izglītības programma, vecāks veic atzīmi attiecīgajā lodziņā.

Svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju, arī informāciju par bērna māsu vai brāli, ja kāds no ģimenes jau mācās izvēlētajā mācību iestādē pamatizglītības programmā. Pieteikuma iesniedzējs ievada informāciju par sevi, norādot vārdu, uzvārdu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (atzīmējot, vai vēlas saņemt informāciju elektroniski).

Lodziņā Piezīmes/papildu informācija vecāks var norādīt vēlmes, kuras izglītības iestādes vadība varētu ievērot (iespēju robežās), komplektējot klases.

Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt)parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.

Informatīva prezentācija par reģistrācijas pieteikumu iesniegšanu ŠEIT:

Šo informāciju (numuru) ieteicams saglabāt, izdrukāt vai pierakstīt, jo pēc tā vecāki varēs sekot informācijai par bērnam piešķirto vietu rindā izvēlētajā mācību iestādē.   

Kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana un uzņemšana 1. klasē, nosaka Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 34/2014.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?