Pirmdiena, 5. janvāris, 2026 14:05

No 1. janvāra ir palielināts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Ogres novada Sociālais dienests informē, ka no 2026. gada 1. janvāra ir palielināts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, palielināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ogres novadā un palielināts garantētais minimālais ienākumu slieksnis.

No šī gada 1. janvāra:

  • ir palielināts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā tas ir līdz 425,00 eiro (2025. gadā tas bija 377,00 eiro mēnesī) un pārējām personām mājsaimniecībā – līdz 298,00 eiro mēnesī,
  • ir palielināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ogres novadā – pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā tas ir līdz 595,00 eiro (2025. gadā tas bija 528,00 eiro mēnesī) un pārējām personām mājsaimniecībā – līdz 416,00 eiro mēnesī,
  • ir palielināts garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis – 187,00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (2025. gadā tas bija 166,00 eiro mēnesī) un 131,00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības izvērtēšanas process nemainās, kā arī  mājokļa pabalsta aprēķins katrai mājsaimniecībai ir individuāls, ņemot vērā aprēķinam piemērojamo koeficientu un pamatojoties uz rēķiniem par dzīvojamās telpas lietošanas izdevumiem.

Tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas pakas (2 komplektus personai ceturksnī) – turpināsies personām ar trūcīgas mājsaimniecības statusu un krīzes situācijā nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem. 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ogres novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem:

  • Ogrē – tālr. 65044899, 65055194, 20365099, 20376330, 28807927
  • Ogresgalā – tālr. 65044899, 28807936
  • Ikšķilē – tālr. 20265919
  • Madlienā, Ķeipenē – tālr. 65020819, 28652707
  • Lauberē, Suntažos – tālr. 65037187, 26586088
  • Krapē – tālr. 65035648
  • Taurupē, Meņģelē, Mazozolos – tālr. 65031954, 65055264
  • Lēdmanē, Jumpravā – tālr. 65057414, 26324467
  • Lielvārdē – tālr. 65055995, 26689631, 26410906
  • Ķegumā, Rembatē – tālr. 65038896, 26604961
  • Birzgalē – tālr. 65035985, 26100564
Minimālo ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības jomā Ogres novadā 2026. gadā
