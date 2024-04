No 1.jūlija stāsies spēkā jaunie minimālo ienākumu sliekšņu apmēri

Plānots, ka no 1.jūlija minimālās vecuma un invaliditātes pensijas bāze palielināsies no līdzšinējiem 136 līdz 157 eiro, pensijas saņēmējiem ar invaliditāti kopš bērnības - no 163 līdz 188 eiro.





Minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, piemērojot aprēķina bāzei koeficientu 1,1, un par katru stāža gadu, kas pārsniedz 15 gadus, apmēru palielina par 2% no aprēķina bāzes. Savukārt, nosakot minimālo invaliditātes pensijas apmēru, aprēķina bāzei tiek piemēroti koeficienti - 2.invaliditātes grupai 1,4, bet 1.invaliditātes grupai - 1,6.





Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta bāzes apmēru pensijas vecumu sasniegušajiem, kuriem nav uzkrāts pietiekams darba stāžs vecuma pensijas piešķiršanai, un cilvēkiem ar 3.invaliditātes grupu paredzēts palielināt no līdzšinējiem 109 līdz 125 eiro, savukārt cilvēkiem ar 3.invaliditātes grupu kopš bērnības - no līdzšinējiem 136 līdz 157 eiro mēnesī. Cilvēkiem ar 1. un 2. invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra aprēķinā tiek saglabāts nosacījums par koeficientu piemērošanu pie pabalsta bāzes apmēra un piemaksas veikšanu, ja cilvēks nav nodarbināts.





Savukārt apgādnieka zaudējuma gadījumā gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, gan pensijas minimālais apmērs līdz bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanai tiks palielināts no 136 līdz 157 eiro, bet no septiņu gadu vecuma - no 163 līdz 188 eiro.





Pašvaldību sociālās palīdzības ietvaros nodrošinātos minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā piemērojot koeficientu 1, bet pārējām personām mājsaimniecībām - koeficientu 0,7. Attiecīgi GMI slieksnis būs 125 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,5 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 313 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 219 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 501 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 351 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.





GMI slieksnis tiek izmantots arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas formulā. GMI sliekšņu summai mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai mājsaimniecībai paredzēts piemērot dažādus koeficientus atkarībā no mājsaimniecības sastāva - atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti koeficients būs 2,5, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti - koeficients 2, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni - koeficients 2, bet pārējām mājsaimniecībām tiks piemērots koeficients 1,5. Kā norādīja LM, koeficientu piemērošana dod iespēju lielākam skaitam mājsaimniecību kvalificēties mājokļa pabalstam.





Lai veicinātu ienākumu nevienlīdzības mazināšanos arī turpmāk, ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredz minimālo ienākumu sliekšņu apmērus pārskatīt katru gadu, nevis kā bija noteikts līdz šim - ne retāk kā reizi trijos gados. Tas nozīmē, ka nākamo pabalstu un minimālo pensiju pieaugumu cilvēki var sagaidīt jau nākamā gada sākumā, sola LM.