No 1. jūnija vairākos maršruta Rīga–Beberene un Rīga–Jēkabpils reisos iekļautas papildu pieturas

 Lai iedzīvotājiem nodrošinātu mobilitātes iespējas no 2021. gada 1. jūnija, kad tiks slēgti četri maršruta Nr.7989 Rīga–Madona–Lubāna reisi, papildu pieturās apstāsies vairāki maršruta Nr.7006 Rīga–Beberene un Nr.7010 Rīga–Jēkabpils autobusi.

Maršruta Nr.7006 Rīga–Bebrene reisā, kas pieturā Bebrene tiek uzsākts pirmdienās un sestdienās plkst.4.50, tiks iekļauta pietura Dzelmes, Stabulnieki, Velnadobe, Dendroloģiskais parks, Klidziņa un Skrīveru institūts. Tāpat attiecīgajās pieturās apstāsies maršruta Nr.7010 Rīga–Jēkabpils autobuss, kas no Jēkabpils autoostas otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās izbrauc plkst.6.20, bet svētdienās – plkst.7.08, kā arī autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, sestdienās un svētdienās izbrauc plkst.18.50. Papildus tam minētajā reisā, kas Rīgas starptautiskajā autoostā tiek uzsākts plkst.18.50, tiks iekļauta pietura Augstkalni.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

