"Šodien valdībā apstiprinājām droša darba konceptu skaistumkopšanas nozarei. No nākamās nedēļas darbu varēs atsākt daļa skaistumkopšanas speciālistu. Sākotnēji aicināju valdību noņemt darbības ierobežojumus pakalpojumiem, kas tiek vērtēti ar zemu saslimstības riska līmeni, kā arī atļaut sniegt tos pakalpojumus, kurus sniedz ārstniecības personas. Taču, izvērtējot šī brīža epidemioloģisko situāciju valstī, valdība vienojās arī šīs nozares darbību atsākt pakāpeniski," uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.
Drošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas koncepta mērķis ir radīt ilgtermiņā drošus apstākļus nozares pakalpojumu sniegšanai Covid-19 apstākļos. Līdz ar to drošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas koncepts Covid-19 apstākļos ietver:
- pastiprinātas drošības prasības klientu apkalpošanas organizēšanai,
- distancei pakalpojumu sniegšanas laikā,
- individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai pakalpojuma sniedzējam,
- dezinfekcijas līdzekļu lietošanai,
- telpu vēdināšanai,
- prasības darba piederumiem un aprīkojumam,
- prasību pakalpojumu sniedzējiem noteikt atbildīgo personu par epidemioloģisko prasību ievērošanas kontrolei.
- Vienlaikus valdība noteica, ka aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, lai sniegtu pakalpojumus mājas apstākļos.
Pakalpojumu sniedzēju uzraudzību veiks Veselības inspekcija sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts policiju un pašvaldību policiju.
Kā zināms, EM pagājušajā nedēļā piedāvātais risinājums ietvēra visu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas atsākšanu, taču valdība lēma par pakāpeniskas pieejas īstenošanu līdzīgi kā citās nozarēs. Novēršot šobrīd tirgū konstatēto negodīgo konkurenci, šajā valdības sēdē EM aicināja izvērtēt iespēju atļaut sākt sniegt arī tādus skaistumkopšanas pakalpojumus, kurus sniedz personas, kuras reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā, taču arī šo piedāvājumu valdība neakceptēja. Līdz ar to primāri būs pieejami sabiedrībai nepieciešamākie pakalpojumi. Epidemioloģiskai situācijai uzlabojoties, valdība lems par pieejamo pakalpojumu paplašināšanu. Ministru kabinets uzdeva Ekonomikas ministrijai līdz š.g. 22. martam informēt Ministru kabinetu par drošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu darbību un tālākiem soļiem.
Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem normatīvajos aktos var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē:
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" šeit:
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" šeit: