No 1. marta līdz 30. aprīlim makšķerēšana aizliegta:
-Daugavas upju baseina apgabalā: Juglas kanālā, Juglas upē, Loču kanālā, Mazo Baltezeru un Lielo Baltezeru savienojošā ūdenstecē, Mīlgrāvī un Sarkandaugavā.
-Gaujas upju baseina apgabalā: Alūksnes ezeru un Pārmetņa ezeru savienojošā ūdenstecē, Alūksnes ezeru un Dzilnas ezeru savienojošā ūdenstecē, Auciema ezeru un Raiskuma ezeru savienojošā ūdenstecē, kā arī Ineša ezeru un Tauna ezeru savienojošā ūdenstecē.
-Lielupes upju baseina apgabalā aizliegts makšķerēt Starpiņupē (Kaņiera kanālā) un Varkaļu kanālā.
-Tāpat noteikts aizliegums makšķerēt Ventas upju baseina apgabala šādos kanālos un caurtecēs: Mazo Nabas un Lielo Nabas ezeru savienojošā ūdenstecē, Nabas kanālā, Papes ezera kanālā un Tirdzniecības kanālā.
Savukārt no 1. marta līdz 15. jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts iegūt līdakas.
Maksimālais administratīvais sods par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem ir naudas sods 350 eiro, bet par rūpnieciskās zvejas pārkāpumu – fiziskai personai 700 eiro, juridiskai – 4300 eiro. Ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā konstatēts būtisks kaitējums, pārkāpējam draud kriminālatbildība. Zaudējuma atlīdzība par vienu lieguma laikā lomā paturētu līdaku ir 145 eiro.
Informāciju sagatavoja: Kristīne Kļaveniece,Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja