Ceturtdiena, 28. oktobris, 2021 08:54

No 1. novembra izmaiņas vairākos SIA "Daugavpils autobusu parks" apkalpotajos reisos

Lai pasažieri varētu ātrāk nokļūt iecerētajā galamērķī, no 2021. gada 1. novembra SIA “Daugavpils autobusu parks” komerciālajā maršrutā Rīga–Daugavpils samazinās vairāku reisu izpildes laiku. Tāpat pārvadātājs šajā maršrutā mainīs atsevišķu reisu kustības sarakstu un apkalpotās pieturas.

Detalizētāka informācija par gaidāmajām izmaiņām šeit:
No 2021. gada 1. septembra savienojumā starp Rīgu un Daugavpili pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti uz komerciāliem principiem, tādējādi valsts pasažieru pārvadājumus ar autobusiem šai maršrutā vairs nedotē. Šobrīd šo maršrutu apkalpo divi pārvadātāji: SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Lux Express Estonia”, kopā nodrošinot 12 reisus. Tāpat maršrutā Rīga–Daugavpils tiek izpildīti astoņi vilcienu reisi, kā arī divi valsts dotētie autobusu reisi, kas tiek izpildīti pa Daugavas otru krastu (caur Vecumniekiem, Aknīsti un Ilūksti).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti, AS “Pasažieru vilciens” mājaslapā www.pv.lv vai portālā 1188.

Ar komerciālo maršrutu nodrošināšanu saistītie zaudējumi un izdevumi ir pārvadātāja pašrisks un tie no valsts vai pašvaldību budžeta netiek kompensēti. Šajos maršrutos pārvadātāji var paši noteikt biļetes cenu un lojalitātes programmas.


Informāciju sagatavoja VSIA Autotransporta direkcija

