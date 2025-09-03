No 1. oktobra plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā

SIA “Ogres Namsaimnieks” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.
|
Sabiedrisko pakalpojumu veids
|
Spēkā esošais tarifs no 01.11.2024. līdz 30.09.2025. (bez PVN)
|
Piedāvātais tarifs no 01.10.2025. līdz 30.09.2026. (bez PVN)
|
Noteiktā tarifa palielinājums (%)
|
Piedāvātais tarifs no 01.10.2026 (bez PVN)
|
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh
|
62,32
|
60,31
|
-3%
|
60,31
|
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh
|
9,17
|
8,90
|
-3%
|
8,9
|
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh
|
0
|
0,00
|
0
|
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh
|
71,49
|
69,21
|
-3%
|
69,21
|
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh
|
0,45
|
0,45
|
0%
|
0,45
|
Neparedzēto izmaksu (+)/ieņēmumu (-) komponente, EUR/MWh
|
-0,12
|
0,36
|
397%
|
0,00
|
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli un neparedzēto ieņēmumu komponenti EUR/MWh
|
71,82
|
70,02
|
-3%
|
69,66
|
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā
|
6,36
|
6,36
|
0%
|
6,36
|
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā
|
15,83
|
15,83
|
0%
|
15,83
|
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā
|
4,58
|
4,58
|
0%
|
4,58
|
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst.EUR/MW gadā
|
26,77
|
26,77
|
0%
|
26,77
Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2025. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.
No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” noteikto tarifu, kas 29.08.2024. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2024/168.DA8).
Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās dabasgāzes cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām, kā arī neparedzēto izdevumu komponentes par 2024. gadu iekļaušanu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķinā.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” biroja telpās Zilokalnu prospektā 12, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz .
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Zilokalnu prospektā 12, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai rakstot e-pastu uz , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".