Atjaunotie reisi maršrutā Rīga–Ogre:
-reiss, kas Rīgas starptautiskajā autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.8.00 un 11.15, bet Ogres autoostā – plkst.6.50, 9.25 un 12.45;
-reiss, kas Rīgas starptautiskajā autoostā svētdienās tiek uzsākts plkst.15.55;
-reiss, kas Rīgas starptautiskajā autoostā no pirmdienas līdz sestdienai tiek uzsākts plkst.17.25.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere,Valsts SIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste