Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks slēgti; atsevišķos reisos mainīsies to izpildes dienas u.tml. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.
Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji: AS “Nordeka”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Dundaga ABC”, Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, “Dobeles autobusu parks”, “Daugavpils autobusu parks”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Viesītes transports”, SIA “Rubenītis”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”.
Autotransporta direkcija atgādina būt piesardzīgiem un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Sabiedriskajā transportā, autoostās un dzelzceļa stacijās mutes un deguna aizsega lietošana ir obligāta. Tāpat pasažieri tiek aicināti ieturēt distanci vienam no otra, sēdvietas ieņemt atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja valsts SIA Autotransporta direkcija