No 1. septembra Ogres novada Kultūras centra kasē mainīts darba laiks

|Pirmdiena
|slēgts
|Otrdiena
|14.00 - 19.00
|Trešdiena
|12.00 - 14.00
|Ceturtdiena
|14.00 - 18.00
|Piektdiena
|12.00 - 17.00
Kase nestrādā svētku dienās, izņemot dienas, kad Ogres novada Kultūras centrā ir pasākumi, uz kuriem pieejamas biļetes.
Tālrunis informācijai: 65047740
Kase darbojas stundu pirms Ogres novada Kultūras centra pasākumiem, uz kuriem pieejamas biļetes.
Apmeklētāju ērtībām uz pasākumiem Ogres novada Kultūras centrā, biļetes ir iespējams iegādāties arī interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī citās Biļešu paradīzes tīkla kasēs visā Latvijā.