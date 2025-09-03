No 1. septembra Ogres novada Kultūras centra kasē mainīts darba laiks

Trešdiena, 03.09.2025 14:06
No 1. septembra Ogres novada Kultūras centra kasē mainās darba laiks. Pirmdienās kase būs slēgta. Otrdien kase darbosies no plkst. 14.00 līdz 19.00, savukārt trešdien - no plkst. 12.00 līdz 14.00. Turklāt ceturtdien tā būs atvērta no plkst. 14.00 līdz 18.00, un piektdien no 12.00 līdz 17.00.

Pirmdiena slēgts
Otrdiena 14.00 - 19.00
Trešdiena 12.00 - 14.00
Ceturtdiena 14.00 - 18.00
Piektdiena 12.00 - 17.00

Kase nestrādā svētku dienās, izņemot dienas, kad Ogres novada Kultūras centrā ir pasākumi, uz kuriem pieejamas biļetes.

Tālrunis informācijai: 65047740
Kase darbojas stundu pirms Ogres novada Kultūras centra pasākumiem, uz kuriem pieejamas biļetes.

Apmeklētāju ērtībām uz pasākumiem Ogres novada Kultūras centrā, biļetes ir iespējams iegādāties arī interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī citās Biļešu paradīzes tīkla kasēs visā Latvijā.

