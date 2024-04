No 10. maija līdz 17. augustam skolēni var reģistrēties dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

Pieteikties vasaras darbam skolēni varēs, aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapas sadaļā “Skolēnu vasaras darbs” (/www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem). Ja pieteikums būs aizpildīts un iesniegts pareizi, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts reģistrācijas apstiprinājums.



Kā pieteikties darbam vasaras brīvlaikā?



Aicinām skolēnus pirms reģistrācijas NVA mājaslapas sadaļā “Skolēnu vasaras darbs” iepazīties ar pasākuma aprakstu, nosacījumiem, skolēna un darba devēja pienākumiem un tiesībām. Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanu, atbildīgo darbinieku kontaktinformācija ir pieejama šeit: www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem#ja-rodas-papildus-jautajumi-zvaniet-kontaktpersonai-kas-filiale-atbild-par-pasakumu.



NVA vērš uzmanību, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un darba devēji būs tie, kas izvēlēsies viņiem piemērotus darbiniekus no skolēnu vidus. Lai nodrošinātu sev iespēju strādāt valsts līdzfinansētajā darba vietā, skolēns par nodarbinātību var iepriekš vienoties ar darba devēju, kurš NVA ir pieteicis darba vietu vasaras nodarbinātības pasākumam. Darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu saraksts publicēts NVA mājaslapā: www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem#brivo-darba-vietu-saraksts. Iesakām sekot līdzi brīvo darba vietu sarakstam un pieteikties atbilstošai vakancei, sazinoties gan ar darba devēju, gan ar NVA filiāles atbildīgo darbinieku.



Pirms iesaistes pasākumā ar skolēnu sazināsies NVA pārstāvis, kurš informēs par pasākuma iesaistes nosacījumiem un skolēna turpmāko rīcību.

Arī šovasar valsts līdzfinansētajās darba vietās varēs strādāt Ukrainas civiliedzīvotāju bērni. Informācija ukraiņu valodā par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu pieejama NVA mājaslapā: www.nva.gov.lv/lv/litniy-zakhid-z-pracevlashtuvannya-uchniv.



Skolēns pasākumā tiks nodarbināts vienu mēnesi vai, vienojoties ar darba devēju, līdz diviem mēnešiem. Skolēns vecumā no 15 līdz 17 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā. Skolēni netiek nodarbināti darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Skolēna mēneša atalgojums par pilnu nostrādātu darba laiku būs ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru – 620 eiro pirms nodokļu nomaksas.



Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē: ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības un strādā tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo, un atrašanās vecāka apgādībā arī netiks pārtraukta automātiski. Vairāk lasiet publikācijā “Svarīga informācija par darbu vasaras brīvlaikā skolēniem un viņu vecākiem” VID mājaslapā.





Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Skolēnu vasaras darbs”.