Latvijas Pasts no 2021.gada 18.oktobra tehnisku iemeslu dēļ uz laiku mainīja Jumpravas pasta nodaļas darbalaiku un sūtījumu saņemšanas sistēmu. No 2022.gada 10.marta Jumpravas pasta nodaļa atsāk darbu ierastajā režīmā. Jumpravas iedzīvotājiem, saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, vairs nebūs jāpiesaka tā saņemšana Jumpravas pasta nodaļā – sūtījumus turpmāk varēs saņemt tāpat kā pirms nodaļas darbības izmaiņām, bez iepriekšējas pieteikšanas.
Atsākot Jumpravas pasta nodaļas darbību, tiek mainīts arī pasta nodaļas darbalaiks – nodaļa turpmāk strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 11.30.
Jebkuru jautājumu gadījumā par pasta pakalpojumu saņemšanu aicinām sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 67008001, 27008001, .
Informāciju sagatavoja Vineta Kļaviņa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja