Pašvaldība skaidro, ka pēdējo reizi grozījumi saistošajos noteikumos veikti pirms trīs gadiem, kā arī pieaug ar bērna aprūpi saistītie izdevumi, tadēļ ir nepieciešams izvērtēt bērna piedzimšanas pabalsta apmēra palielināšanu.
Ogres novada Sociālais dienests, plānojot 2026. gada budžetu, izvērtēja iespēju palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, tādējādi nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām.
Bērna piedzimšanas pabalstu 2024. gadā saņēma 379 bērni un 2025. gadā - 335 bērni.
Ogres novada Sociālā dienesta šā gada budžetā no aprīļa līdz gada beigām papildu ieplānoti 30 000 eiro bērna piedzimšanas pabalstu izmaksai.
* Nosacījums pabalsta saņemšanai - "bērns ir deklarēts Ogres novadā, vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai, kā arī bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novadā."