Pirmdiena, 13. decembris, 2021 11:00

No 11. decembra Ogrē ir pieejama publiskā slidotava

No 11. decembra Ogrē ir pieejama publiskā slidotava
Ogrē publiskā slidotava ierīkota Krasta laukumā, un sestdien, 11. decembrī, pirmie to iemēģināja bērnu hokeja kluba “Ogre” spēlētāji.  Laikapstākļi šodien gan nav tie labākie, lai ziemas priekus baudītu slidojot, tomēr daudziem lietainā diena nebūt nav šķērslis, lai dotos uz slidotavu.

Laikapstākļi Latvijā ir tādi, kādi tie ir – nepastāvīgi un mainīgi – , tomēr jācer, ka laikapstākļu maiņa neliegs brīvā dabā un svaigā gaisā izbaudīt ziemas priekus, tostarp slidošanu un hokeja spēlēšanu. Ziema vēl tikko kā sākusies, un gan jau būs slidotavas izmantošanai piemērotākas dienas.

Par slidotavas ierīkošanu, izveidojot ledus klājumu, ir parūpējusies pašvaldības  SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Slidotava darbosies katru dienu, bez laika ierobežojuma. Slidas gan katram pašam ir jāgādā – to noma pie slidotavas netiek nodrošināta.

Pašvaldība atgādina, ka, apmeklējot slidotavu, ikvienam ir jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

