-Visiem iedzīvotājiem būs jāatgriežas pie daudz plašākas sejas masku nēsāšanas, jo tas ir viens no epidemioloģiskās drošības pamata pasākumiem. 11. oktobrī stājas spēkā nosacījums publiskās iekštelpās nēsāt sejas maskas gan pret Covid-19 vakcinētiem un izslimojušiem, gan nevakcinētiem iedzīvotājiem. Pareizi uzlikta maska nosedz gan degunu, gan muti.
Ņemot vērā, ka izglītības process klātienē ir valdības un sabiedrības prioritāte, skolēni turpinās apmeklēt skolu, tomēr visiem iekštelpās būs jānēsā pareizi uzliktas sejas maskas (izņemot pirmsskolās). Skolās aizvien saglabāsies rutīnas Covid-19 skrīnings vismaz vienu reizi nedēļā. Taču interešu izglītības norises klātienē ārkārtējās situācijas laikā nevakcinētām personām nenotiks, izņemot vienas klases vai grupas ietvaros un individuāli. Vakcinētiem un pārslimojušiem interešu izglītībā ierobežojumu nebūs.
Visiem darbiniekiem publiskajā pārvaldē un pašvaldībās būs jāstrādā attālināti, bet, ja darba pienākumi to nepieļauj, klātienē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un atsevišķos gadījumos – ar negatīvu testu. Darbinieka pienākums būs uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā, ja darba devējs būs noteicis, ka darba pienākumi veicami tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Sertifikāts būs jāiegūst līdz 15. novembrim. Arī privātā sektora darbiniekiem ir pienākums vakcinēties. Turklāt stingri tiek rekomendēts attālināto darbu kā būtisku drošības pasākumu īstenot arī privātajā sektorā, kur darba specifika to ļauj.
Lai visā sabiedrībā ierobežotu cilvēku fizisko kontaktu skaitu un izvairītos no liekas pulcēšanās, no 11. oktobra pakalpojumus varēs saņemt un sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Līdz ar to visiem jābūt ar derīgu Covid-19 sertifikātu, jāvalkā pareizi uzliktas sejas maskas un telpā vienlaikus drīkstēs uzturēties mazāks cilvēku skaits, kā arī jāparedz 15 m2 no telpas patības vienai personai. Pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi un atrakcijām iekštelpās nebūs atļauti. Tomēr atsevišķus pakalpojumus joprojām varēs sniegt individuāli.
Kultūras jomā epidemioloģiskās drošības prasības paredz pārsvarā darbību “zaļajā” – drošajā – režīmā, bet ar stingrākām prasībām (sejas maskas, distance, mazāks cilvēku skaits un citām). Jaunie nosacījumi stāsies spēkā 19. oktobrī, jo līdz 18. oktobrim noteikts pārejas posms, un tas ir saistīts ar jau iepriekš izsludinātiem pasākumiem, uz kuriem biļetes jau izpārdotas.
No 11. oktobra nevakcinētiem cilvēkiem būs pieejami tikai būtiskāko preču veikali – pārtikas, aptiekas, optikas, dzīvnieku barības, preses tirdzniecības, higiēnas preču, telekomunikācijas preču veikali un degvielas uzpildes stacijas. Cilvēki ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu drīkstēs apmeklēt arī citas tirdzniecības vietas, kurās jānodrošina apmeklētāju kontrole. Lai mazinātu tā saukto brīvā laika pavadīšanu tirdzniecības centros, plānots ierobežot to darbību brīvdienās visiem iedzīvotājiem.
Sabiedriskajā ēdināšanā plānots saglabāt iespēju cilvēkiem ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ieturēt maltīti klātienē ar darba laika ierobežojumu līdz plkst. 21.00. Ēdienu varēs izsniegt līdzņemšanai gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem cilvēkiem.
Ārkārtējās situācijas laikā spēkā esošo drošības pasākumu ievērošanu un kontroli sadarbībā ar pašvaldības policiju primāri īstenos Valsts policija, kura ir pārorientējusi savus resursus tā, lai nodrošinātu vēl stingrākas pārbaudes tai uzticētajās jomās. Galvenokārt uzmanība tiks pievērsta mutes un deguna aizsega pareizai lietošanai publiskās vietās, īpaši, sabiedriskajā transportā un tirdzniecības vietās, kā arī pulcēšanās ierobežojumu ievērošanai. Tāpat policija pastiprinās pašizolācijā esošo personu kontroli, kā arī orientēs resursus sadarbspējīgo sertifikātu pārbaudei pierobežā. Arvien biežāk arī tiks īstenotas pēkšņas masveida pārbaudes vienlaicīgi visā Latvijā. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka ārkārtējās situācijas laikā, Covid-19 saslimšanai paplašinoties, policijas kontroles intensitāte un piemēroto sodu biežums būtiski pieaugs.
Diemžēl mūsu valstī tiek prognozēts ievērojams Covid-19 saslimšanas gadījumu pieaugums, tostarp hospitalizēto pacientu skaita palielināšanās slimnīcās. Katastrofu medicīnas centra 7. oktobrī sniegtā informācija liecina, ka līdz 23. oktobrim varētu tikt hospitalizēti vidēji 135 jauni Covid-19 pacienti ik dienu, bet līdz 30. oktobrim – jau 130 līdz 200 jaunu pacientu. Rezultātā vienlaikus slimnīcās atrastos no 1300 līdz 1700 pacientu, kas ievērojami noslogos veselības aprūpes sistēmu.
-Turpmākajās nedēļās pastāv draudi slimnīcu spējām uzņemt jaunus pacientus, tostarp nopietnu traumu, ceļu satiksmes negadījumu, komplikāciju dzemdību laikā dēļ un citos ar Covid-19 vīrusu nesaistītos gadījumos. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes uz izsaukumiem ārkārtas gadījumos var ierasties ar kavēšanos vai atteikt ierašanos. Pārslodzes rezultātā ikdienā iedzīvotājiem tuvākās slimnīcas var nebūt pieejamas, un uz nākamo brīvo ārstniecības iestādi var nākties doties uz citu pilsētu.
Netiek izslēgta iespēja situācijas pasliktināšanās gadījumā veidot “lauka hospitāļus” un vērsties pēc ārvalstu palīdzības.
Tuvākajās dienās un nedēļās izšķiroši svarīga ir ikviena Latvijas iedzīvotāja izlēmīga un atbildīga rīcība, ievērojot valstī noteiktos pastiprinātās drošības pasākumus.
-Vienlaikus vakcinācija pret Covid-19 saglabājas galvenā valsts stratēģija vīrusa uzvarēšanai. Pateicoties 46% Latvijas iedzīvotāju, kas ir pilnībā noslēguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, daļa sabiedrības jau ir pasargāta. Valdība un ikviens šajā valstī var justies pateicīgs par atbildīgu rīcību pret savu un līdzcilvēku veselību un drošību. Tomēr, lai vīrusa izplatību bremzētu, nepieciešama ātrāka un izlēmīgāka rīcība no tās sabiedrības daļas, kas ir vilcinājusies un vakcinēšanos atlikusi.
