Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
pirmdienās – no plkst. 8.00 līdz 17.00;
otrdienās – no plkst. 8.00 līdz 18.00;
trešdienās un ceturtdienās – no 8.00 līdz 17.00,
piektdienās – no 8.00 līdz 16.00.
Iespēja izdrukāt digitālo Covid-19 sertifikātu
Klientu apkalpošanas centrā būs iespēja izdrukāt digitālo Covid-19 sertifikātu, kas ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī ir izslimojusi Covid-19. Nākot pēc sertifikātu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa – Speciālpilnvara. Darbinieks klienta apmeklējuma laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā. Sertifikāta saņemšanai iepriekš nav jāpiesakās un par šo pakalpojumu nav arī jāmaksā.
Atjaunota arī kases darbība
Kase Klientu apkalpošanas centrā pirmdien, trešdien un ceturtdien strādās no plkst. 10.00 līdz 16.00, otrdien no plkst. 10.00 līdz 18.00, savukārt piektdien no plkst. 8.00 līdz 12.00.
No 12. jūlija kases būs atvērtas arī pagastu pārvaldēs bijušajā Ogres novadā.
Jāņem vērā, ka pagaidām netiek atcelti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi iekļūšanai pašvaldības ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē. Pa centrālo ieeju apmeklētāji var iekļūt ēkas 1. stāva priekštelpā un pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Ogres nodaļa klientu pieņemšanu klātienē pēc iepriekšējā pieraksta atsākusi jau no 1. jūlija.
Pierakstu var veikt pa tālruni 65055168 vai elektroniski – .
Priekštelpā joprojām ir izvietota VSAA publiski pieejamā informācija, tai skaitā veidlapas u.c. dokumenti, kā arī kaste iesniegumu ievietošanai.
Tālāk ēkā var iekļūt tikai gadījumā, ja no Ogres novada pašvaldības amatpersonām, centrālās administrācijas struktūrvienību vadītājiem un VSAA Ogres nodaļas darbiniekiem ir saņemts pieteikums apmeklētāja pieņemšanai attiecīgajā dienā un laikā un informācija par šo pieteikumu nodota ēkas dežurantam.
Gadījumā, ja šāds pieteikums nav saņemts, bet apmeklētājam ir nepieciešams klātienē tikties ar kādu no Ogres novada pašvaldības amatpersonām, centrālās administrācijas speciālistiem vai VSAA Ogres nodaļas speciālistiem, dežurants pirms personas ielaišanas pārējā ēkas daļā sazināsies ar attiecīgo speciālistu un saskaņos apmeklētāja pieņemšanu klātienē.
Pašvaldība aicina apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem un ievērot epidemioloģiskās drošības prasības.