Lai pasažieri paspētu pārsēsties no vilciena autobusā Ogres stacijā, maršruta Nr.6110 Ogre–Ogresgals autobuss no Ogres autoostas katru dienu izbrauks plkst.14.25 un no pieturas Ogresgals – plkst.14.50 (līdz šim izbrauca attiecīgi plkst.14.20 un 14.45).
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste