No 14.marta izmaiņas autobusu maršrutos Ogre- Ciemupe un Ogre- Ogresgals

Pasažieru ērtībām no 2022. gada 14. marta atsevišķos maršruta Nr.5238 Ogre–Ciemupe reisos tiks iekļauta pietura Čabas. Vienlaikus gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6110 Ogre–Ogresgals, nodrošinot pasažieriem pārsēšanās iespējas no vilciena autobusā. Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, maršruta Nr.5238 Ogre–Ciemupe reisā, kas Ogres autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.7.20, 9.45 un 16.30, tiks iekļauta pietura Čabas.

Lai pasažieri paspētu pārsēsties no vilciena autobusā Ogres stacijā, maršruta Nr.6110 Ogre–Ogresgals autobuss no Ogres autoostas katru dienu izbrauks plkst.14.25 un no pieturas Ogresgals – plkst.14.50 (līdz šim izbrauca attiecīgi plkst.14.20 un 14.45).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste

