Tehnisku iemeslu dēļ no 2021.gada 14.oktobra tiek mainīts Suntažu pasta nodaļas darbalaiks – visi pasta pakalpojumi tiks nodrošināti katru darbdienu no plkst.11 līdz 12 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma saņemšanu Suntažu pasta nodaļā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Savukārt, apmeklējot Madlienas pasta nodaļu, sūtījumu saņemšana iespējama bez iepriekšēja pieteikuma.

Suntažu pasta nodaļā pašlaik ir brīva pasta nodaļas operatora vakance, kuru pagaidām nav izdevies aizpildīt.Tāpēc, lai Suntažu iedzīvotājiem nodrošinātu pasta pakalpojumu saņemšanu, pieņemts lēmums no 2021.gada 14.oktobra uz nenoteiktu laiku, līdz brīdim, kamēr vakance tiks aizpildīta, mainīt pasta nodaļas darbalaiku.

Suntažu iedzīvotāji pasta pakalpojumus no 14.oktobra varēs saņemt katru darbdienu no plkst.11 līdz 12 vai arī varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.



Tāpat kā līdz šim, Suntažu iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Suntažu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001.


Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Suntažu pasta nodaļā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Madlienas pasta nodaļu ATC ēkā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.8 līdz 15 un otrdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 18.

Tiklīdz Suntažu pasta nodaļa atsāks darbu ierastajā režīmā, Latvijas Pasts par to nekavējoties informēs iedzīvotājus.


Informāciju sagatavoja Vineta Danielsone, VAS "Latvijas pasts" vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

