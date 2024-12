No 15. decembra uz Aizkraukli būs vilciens vidēji reizi stund

Intervāla grafiks

Mainoties vilcienu kustības sarakstiem, saglabāsies jau pirms gada ieviestais pusstundas intervāls starp vilcieniem posmā Sloka–Rīga–Ogre un stundas intervāls uz Lielvārdi. Taču no 15. decembra arī uz Aizkraukli būs vilciens vidēji reizi stundā. Savukārt Rīgā dienas garumā tiks saskaņota pārsēšanās starp visām elektrovilcienu līnijām.

Turpinot intervāla grafika ieviešanu maksimumstundās, no 15. decembra tiks ieviests papildu reiss darba dienu rītos no Slokas un Ogres – pieprasītākajos laikos vilcieni uz Rīgu kursēs ik pēc 10 – 20 minūtēm. Tāpat darba dienu vakaros tiks ieviests papildu ekspresis uz Tukumu plkst. 17.45.

ATD informē, ka joprojām saglabājas būvdarbu radītie ierobežojumi Jelgavas līnijā, kas šobrīd ierobežo iespējas biežākai vilcienu satiksmei.

Vairāk vilcienu uz Daugavpili

Palielinot kopējo vilcienu reisu skaitu uz Daugavpili, no 15. decembra tiks ieviesti 2 reisi uz/no Daugavpils ar pārsēšanos Aizkrauklē uz elektrovilciena ekspresi. Pieprasītākajos laikos un no rīta saglabāsies tiešie reisi. Reisiem ar pārsēšanos tiks ieviesta viena biļete (cena tāda pati, kā tiešajā reisā). Brauciena laiks ar pārsēšanos saglabāsies līdzīgs līdzšinējiem tiešajiem reisiem. Vilcienu reisos, kuros paredzēta pārsēšanās, tiks atskaņoti informatīvi audio paziņojumi. Tāpat šos reisus būs iespējams identificēt biļetes iegādes brīdī pēc diviem vilcienu reisu numuriem. Kopā uz/no Daugavpils būs jau 7 vilcieni dienā.

Būtiskākās izmaiņas virzienā no Daugavpils:

Jauns tiešais reiss plkst. 11.40,

Reiss plkst. 13.22 ar pārsēšanos Aizkrauklē,

Jauns reiss plkst. 19.48 ar pārsēšanos Aizkrauklē.

Būtiskākās izmaiņas virzienā no Rīgas:

Jauns tiešais ekspresis plkst. 10.01,

Jauns reiss plkst. 14.38 ar pārsēšanos Aizkrauklē,

Reiss plkst. 21.08 ar pārsēšanos Aizkrauklē.

Vairāk vilcienu uz Cēsīm, Valgu

Dienas vidū vilciena reiss uz/no Valgas turpmāk būs ekspresis, tā samazinot ceļā pavadīto laiku par aptuveni 25 minūtēm. Paredzēts, ka no janvāra šim reisam Valgā tiks ieviesti pieskaņoti reisi uz/no Tartu un Tallinas, tā radot jaunas iespējas ceļošanai starp Latviju un Igauniju. Paralēli norit darbs pie tiešo vilcienu reisu atklāšanas starp Latviju un Igauniju.

Piektdienās un brīvdienās no 15. decembra tiks atklāts arī jauns papildu reiss uz Valgu plkst. 9.26 no Rīgas. Šo izmaiņu ietekmē turpmāk piektdienās un brīvdienās no Valgas būs vilciena reiss gan pēcpusdienā, gan vakarā.

Savukārt par 2 ikdienas reisiem vairāk būs uz Cēsīm – ar jauniem reisiem Rīgas virzienā no Cēsīm plkst. 7.26 no rīta un plkst. 17.26 vakarā, kā arī jauniem reisiem Cēsu virzienā no Rīgas plkst. 15.26 pēcpusdienā un plkst. 21.26 vakarā.

Pārvadājumus posmā Lugaži–Valga pārvadātājs “Vivi” izpilda uz komerciāliem principiem.

