Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (ATD) atgādina, ka 2025. gada 4. septembrī Sabiedriskā transporta padome apstiprināja izmaiņas reģionālā sabiedriskā transporta (autobusu un vilcienu) braukšanas maksas tarifos. Jaunie tarifi ir spēkā no 2026. gada 15. janvāra.

ATD informē, ka izmaiņas reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifos ir sabalansētas, lai saglabātu pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu finansiālu ilgtspēju. Tarifu izmaiņas ir orientētas uz pārvadājumu attālumiem, ņemot vērā reģionu pieejamību. Zonu sistēmā maksa palielinājusies par 0,30 eiro, savukārt ārpus zonām un garākos braucienos pieaugums būs mazāks – 0,20 eiro.

Jaunie braukšanas maksas tarifi attiecas arī uz pasažieru pārvadājumiem Ogres pilsētas autobusu maršrutos – līdz šim par vienu braucienu bija jāmaksā 1 eiro, no 15. janvāra braukšana maksa ir 1,20 eiro Ogres valstpilsētas teritorijā, savukārt ārpus pilsētas – 0,90 eiro līdzšinējo 0,70 eiro vietā.

Ogres novada pašvaldība atgādina, ka Ogres novadā joprojām tiek saglabāti Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos un domes lēmumos dažādām novadā deklarēto iedzīvotāju kategorijām noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi.

Braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesīgi saņemtOgres novada administratīvajā teritorijā deklarēti:

  • izglītojamie, kuri apmeklē Ogres novada administratīvajā teritorijā esošās vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes un kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā 100% apmērā no izglītojamā deklarētās dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ne vairāk kā piecdesmit braucieniem mēnesī. Braukšanas maksas atvieglojums tiek piemērots Ministru kabineta noteiktajā mācību gada laikā, to nepiemēro brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvlaikos, kā arī laikā, kad mācības izglītības iestādēs nenorisinās;
  • pensijas vecuma personas līdz 75 gadu vecumam – braukšanas maksas atvieglojumu 0,20 eiro apmērā braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā;
  • pensijas vecuma personas pēc 75 gadu vecuma sasniegšanas – braukšanas maksas atvieglojumu 0,40 eiro apmērā braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā.

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, skolēniem jāuzrāda Ogres novada skolēna karte ar braukšanas maksas atvieglojuma uzlīmi, savukārt pensijas vecuma personām – Ogres novada iedzīvotāja karte un pensionāra apliecība (ja pensionāra apliecības nav, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments).

ATD atgādina, ka visām sociāli aizsargātajām pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajos maršrutos saglabājas 100% apmērā un transporta izmantošanas kārtība nemainās. Atvieglojumi attiecas uz:

  • bērniem, kas nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
  • personām ar invaliditāti un viņu pavadoņiem;
  • bērniem bāreņiem, audžuģimenēs un izglītības iestādēs līdz 24 gadu vecumam;
  • politiski represētām personām;
  • daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību īpašniekiem – vecākiem 50%, skolēniem, studentiem, bērniem 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, visiem 40% apmērā no abonementa biļetes cenas.
