Jau šobrīd ir noteikti dažādi izņēmumi cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši pēdējā pusgada laikā.
Šodien, 10. jūnijā, Ministru kabinets lēma dot iespēju publiskus pasākumus apmeklēt arī cilvēkiem, kuriem ir negatīvs Covid-19 tests, un vecākiem ar bērniem.
Kas varēs no 15. jūnija apmeklēt publiskus pasākumus, piemēram, koncertus, kino, teātra izrādes u.tml?
No 15. jūnija, uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu, publiskus pasākumus varēs apmeklēt cilvēki, kuri:
- ir vakcinējušies pret Covid-19;
- ir pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19;
- pēdējo 48 stundu laikā ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs;
- pēdējo 6 stundu laikā ir veikuši Covid-19 ātro antigēna testu un tas ir negatīvs;
Visus šos gadījumus reģistrē digitālajā Covid-19 sertifikātā, kas būs jāuzrāda pie ieejas pasākumā.
- Pasākumus kopā ar vecākiem varēs arī apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un viņiem nebūs jāveic Covid-19 tests(bērni no 12 gadu vecuma var vakcinēties, tāpēc viņiem jābūt vakcinētiem, pārslimojušiem vai jāveic Covid-19 tests).
Līdz 2021.gada 1.augustam Covid-19 testu apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem. Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 testu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksās līdz 2021.gada 1.septembrim.
Jānorāda, ka Covid-19 testēšana negarantē, ka cilvēks jebkurā brīdī nevar kļūt infekciozs un radīt inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 tests nav alternatīva vakcinācijai. Ja pasākumā piedalās gan vakcinēti, gan nevakcinēti cilvēki, pastāv lielāka iespēja vīrusa pārnešanai un cirkulācijai, tādēļ drošības prasībām šādos pasākumos ir jābūt stingrākām, nekā pasākumos, kuros piedalās tikai vakcinēti un pārslimojuši cilvēki.
Kādas prasības no 15. jūnija, jāievēro pasākumos, kuros piedalās arī bērni un cilvēki ar negatīviem Covid-19 testiem?
Lai pasākumus varētu apmeklēt arī cilvēki ar negatīviem Covid-19 testiem, kā arī bērni, kuriem vēl vakcīnas nav pieejamas vai vakcinācija vēl nav veikta, organizatoriem jāievēro šādas prasības:
- jāspēj pārbaudīt, vai apmeklētāji ir vakcinējušies, pārslimojuši Covid-19 vai ir derīgs Covid-19 tests (bērniem līdz 12 gadu vecumam var lūgt apliecināt vecumu);
- gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto sejas maskas (izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu);
- jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divi cilvēki, kuri nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā četri cilvēki no vienas mājsaimniecības);
- nedrīkst pieļaut cilvēku drūzmēšanos;
- telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par 4 stundām (pēc 2 stundām jābūt 15 minūšu pauzei, telpu vēdināšanai);
- telpās pasākumā drīkst piedalīties ne vairāk kā 300 cilvēki, pasākumos ārā – ne vairāk kā 500 cilvēki.
Jau iepriekš pieņemtie noteikumi paredz iespēju pasākumu organizēt tikai vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem apmeklētājiem. Tādā gadījumā specifisku prasību organizatoriem nav – būtiskākais pārliecināties par vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, kā arī pašiem darbiniekiem jāatbilst šīm prasībām.
Informāciju par to, vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 vai ir veikta Covid-19 testēšana, pakalpojumu sniedzēji varēs ērti pārliecināties vietnē www.Covid19sertifikats.lv, kā arī izmantojot speciālu viedtālruņu aplikāciju.
Informāciju sagatavoja Oskars Šneiders, VM Komunikācijas nodaļas vadītājs