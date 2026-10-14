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Trešdiena, 14. oktobris, 2026 13:01

No 15. oktobra maksimālais ātrums uz autoceļiem Latvijā būs 90 km/h, taču ir viens izņēmums

OgreNet
No 15. oktobra maksimālais ātrums uz autoceļiem Latvijā būs 90 km/h, taču ir viens izņēmums
Foto: Pexels.com
Trešdiena, 14. oktobris, 2026 13:01

No 15. oktobra maksimālais ātrums uz autoceļiem Latvijā būs 90 km/h, taču ir viens izņēmums

OgreNet

No ceturtdienas, 15. oktobra, maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz autoceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas (A2) posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm., atgādina "Latvijas Valsts ceļi".

Sezonālās maksimālā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgajiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Ceļazīmes, kas regulē braukšanās ātrumu, tiks nomainītas 15. oktobra dienas laikā, aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem, un sekot līdzi informācija uz ceļa. Uz Ķekavas apvedceļa ceļazīmju nomaiņa plānota naktī no 15. uz 16. oktobri.

Uz Vidzemes šosejas Pierīgā, kur satiksmi organizē ar mainīgajām ceļazīmēm, braukšanas apstākļiem pasliktinoties, sistēma atļauto ātrumu var samazināt līdz 90, 80 vai 70 km/h. Jāņem vērā, ka ziemas periodā braukšanas apstākļi diennakts laikā var manīties, līdz ar to arī maksimālais atļautais braukšanas ātrums var mainīties vienas diennakts ietvaros. 

Elektroniskajām ceļazīmēm ir tāds pats spēks kā parastajām, un tajās norādīto maksimālo braukšanas ātrumu nedrīkst pārkāpt. Par pārkāpumiem tiek piemērots sods, atbilstoši likumā noteiktajam. Ja uz mainīgās informācijas ceļazīmēm nav nekāda veida informācijas, atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 90 km/h ārpus apdzīvotām vietām, bet autovadītājiem ir jāizvēlas ātrums, kas atbilst konkrētajiem laikapstākļiem un/vai situācijai uz ceļa.

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