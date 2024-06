No 17. jūnija divas Rīgā esošās pieturas tiks iekļautas reģionālo autobusu maršrutā Rīga–Ogre

Pieturu Balvu iela pasažieri turpmāk varēs izmantot visos reģionālās nozīmes maršruta nr. 7788 Rīga–Ogre reisos, kas ir virzienā uz Ogri: no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu plkst. 07.10, plkst. 07.30, plkst. 08.30, plkst.10.10, plkst. 11.40, plkst. 12.55, plkst. 18.00, plkst. 18.40, plkst. 21.30, kā arī reisos no pirmdienas līdz sestdienai plkst. 17.45, plkst. 09.00 un svētdienās plkst. 17.25.

Pieturu Toma iela/Mols pasažieri turpmāk varēs izmantot visosreģionālās nozīmes maršruta nr. 7788 Rīga–Ogre reisos, kas ir virzienā uz galvaspilsētu: no Ogres autoostas katru dienu plkst. 06.10, plkst. 07.10, plkst. 08.20, plkst. 11.45, plkst. 14.15, plkst. 16.50, plkst. 17.25 un plkst.20.25, kā arī reisos no pirmdienas līdz sestdienai plkst. 16.00 un rīta reisā plkst. 06.00 no pieturas Ogresgals, kas tiek izpildīts katru dienu.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Rīgas plānošanas reģionu.